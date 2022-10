Empresas andaluzas señalan la sostenibilidad como vía ineludible de futuro: "No se puede hacer negocios de otra manera"

Remarcan los beneficios en competitividad, acceso a inversiones y atracción de talento

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lo que antes se llamaba Responsabilidad Social Corporativa ha mutado en estrategias de sostenibilidad y ya no hay camino alternativo para las empresas; se debe apostar en ella. Es el mensaje lanzado este martes por compañías como EDP, Fujitsu, Cepsa o KPMG, que han remarcado que ya notan cómo a través de esta postura se alcanzan beneficios relativos a la competitividad, el acceso a inversiones de otro modo vedadas y también al mejor talento para potenciar la innovación.

"Es muy importante que se transmita que la sostenibilidad no es una carga; es la única forma de hacer negocios", ha apuntado la directora de Sostenibilidad, Innovación y Cambio Climático de EDP, Yolanda Fernández Montes, en la mesa redonda 'Economía, sostenibilidad e innovación'.

El debate, enmarcado en la segunda jornada del foro 'Andalucía, hacia el futuro', de Europa Press, ha contado con las intervenciones del vicepresidente de Parques Energéticos de Cepsa, Antonio Joyanes; la responsable de sector público de Fujitsu, Patricia Úrbez, y la socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG, Jerusalem Hernández, en una charla moderada por la directora de la agencia, Candelas Martín de Cabiedes.

Todos han estado de acuerdo en que la sostenibilidad ya no es una opción. "La forma de hacer negocios ha cambiado radicalmente", ha señalado Úrbez, que ha destacado que de cara al futuro "tenemos que ser sostenibles como raza, y la tecnología tiene que estar detrás". La cuestión ha pivotado sobre todo en torno a la idea de que ya no es optativo apostar por la sostenibilidad: "O lo trabajas o no hay negocio", ha sostenido la alto cargo de EDP, que ha remarcado que su influencia decisiva "es evidente" para tener acceso a mercado de capitales, así como a fondos europeos, y ha lanzado un mensaje a las pymes, "que se convenzan de que esto es la única forma de seguir haciendo negocios".

Entre otros aspectos, porque no ser sostenible "es caro", ha advertido Úrbez. "Si no eres sostenible es porque tienes una huella de carbono muy elevada o porque consumes mucha energía. Todas aquellas inversiones que se puedes realizar para transformar los negocios son esencialmente rentables", ha explicado.

Pero apostar por la sostenibilidad no solo atrae inversiones, también aumenta la capacidad de ser atractivos ante clientes, que "están buscando empresas más sostenibles", ha asegurado Hernández. "La sostenibilidad es un factor de competitividad", ha afirmado la socia de KPMG, algo confirmado desde Cepsa, cuyo responsable ha indicado que en los cuatro años transcurridos desde que se convencieron de que "había que cambiar la forma de trabajar" han ganado en competitividad. "Las inversiones no han llegado todavía, ya llegarán", ha considerado, sosteniendo que lo importante en este momento en "más una transformación de personas".

En este punto ha destacado también como importante la ayuda de la administración, sobre todo para "simplificar los trámites". "Las empresas han aportado soluciones energética de acuerdo a lo que la sociedad pedía. Hasta ahora demandaba energía y movilidad barata, y eso hemos dado, ahora quieren otra cosa, pero para eso hay que aportar mucho dinero y proyectos", ha advertido.

Un ámbito en el que se requieren "alianzas", algunas de ellas con la administración. "No puedo estar contento con el proceso burocrático para conseguir proyectos. Tenemos la historia llena de fracasos que son consecuencia de toda esa complejidad", ha señalado Joyanes, que ha remarcado que deben ser "todos ágiles, no solo empresas".

En este sentido, Fernández Montes ha dicho que en la casi treintena de países en los que EDP está presente les da una perspectiva y que con base a ella observa en Andalucía "una actividad frenética" por parte de las administraciones, que tienen una "percepción abierta" que considera esencial, dado que "el inversor necesita una seguridad reguladora, pero también en plazos" y cree que hay una gran voluntad por sacar proyectos adelante.

Una posición compartida desde KPMG. "Las empresas siempre han estado abiertas a la colaboración y alianzas, siempre han puesto sobre la mesa talento, logística, la capacidad de innovar en una conversación con la administración. A veces a la administración le ha faltado un poco de cintura. Ahora eso está cambiando", ha señalado.

Con todo, han alertado de que esa sostenibilidad no podrá realizarse sin innovación. "La mayoría de las soluciones están sin inventar", ha comentado Hernández, que se ha mostrado convencida de que estamos "en la nueva era del invento, de la invención" y que se requerirá no solo creatividad, también inversión, aspecto en el que es asimismo optimista. "El capital va a estar disponible para las compañías que tengan proyectos para avanzar en esta innovación sostenible", ha asegurado.