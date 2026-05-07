Un encuentro analiza en la Universidad de Jaén las necesidades y el futuro del suelo del olivar mediterráneo

Encuentro del Living Lab Andaluz. - UJA

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido un encuentro organizado por Living Lab Andaluz, en el marco del proyecto europeo LivingSoiLL, en el que se ha diseñado el futuro de esta plataforma y, por tanto, del suelo del olivar mediterráneo.

Este 'hackathon' o evento intensivo de colaboración se celebrado bajo el lema 'Construyamos juntos el Living Lab del Olivar' y ha reunido a más de 40 participantes procedentes de cooperativas, almazaras, comunidades de regantes, empresas de servicios agrícolas, centros tecnológicos, personal investigador y representantes del sector oleícola.

El objetivo ha sido diseñar de forma colaborativa el futuro del Living Lab del Olivar, identificando necesidades reales del sector, propuestas de valor, servicios innovadores y posibles modelos de sostenibilidad económica, según ha informado este jueves la UJA.

Para ello, se han desarrollado sesiones participativas, grupos de trabajo y espacios de debate en los que los asistentes han compartido experiencias y planteado soluciones orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del olivar andaluz.

En la inauguración han participado los coordinadores del proyecto, Juan Manuel Jurado y Julio Calero, ambos profesores de la Universidad de Jaén, así como la investigadora y profesora de la UJA, María Gutiérrez. Han presentado el proyecto y han explicado cómo se ha desarrollado la fase de monitorización en las fincas experimentales y los primeros pasos puestos en marcha en la etapa de implementación de las soluciones.

Igualmente, han puesto de manifiesto la importancia de la cocreación junto a agricultores y otros profesionales del sector para alcanzar un modelo de olivar más sostenible y digitalizado.

La jornada también ha recogido el interés del sector por impulsar espacios de innovación abierta que conecten conocimiento, tecnología y práctica agraria, "consolidando a la Universidad de Jaén como un agente clave en la transformación del sector oleícola y en el desarrollo de proyectos europeos vinculados a la salud del suelo y la agricultura sostenible".

El 'hackathon' ha concluido con la entrega de reconocimientos a las propuestas más destacadas surgidas durante la jornada. A partir de ahora, la citada plataforma analizará de forma pormenorizada las aportaciones derivadas de los debates de los asistentes para seguir sumando en la recuperación de la salud de los suelos.

El Living Lab Andaluz, al igual que los otros cuatro ubicados en Portugal, Francia, Italia y Polonia, actúa como plataforma de colaboración multidisciplinar e integradora para codiseñar, codesarrollar y aplicar soluciones que fomenten la conservación y restauración de la salud del suelo en plantaciones de cultivos leñosos.

En el momento de su constitución, el consorcio estaba conformado por 15 entidades de reconocido prestigio en actividad I+D+i relacionadas con la olivicultura: la Universidad de Jaén, la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), el Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite (Citoliva), la Fundación Caja Rural, el grupo JaénCoop, Nutesca, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Federación Española de Industrias Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva), Finca la Torre, Almazaras de la Subbética, Puerta de las Villas, Cortijo Espíritu Santo y Grupo Consule.