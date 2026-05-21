Endesa activa un plan especial de contingencia para la Feria de Córdoba. - ENDESA

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Endesa ha activado un plan de contingencia para la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud en Córdoba, mediante un dispositivo técnico y humano que se activa en coordinación con el Ayuntamiento de la capital cordobesa "para garantizar la normalidad del suministro eléctrico durante este evento", que se celebrará del 22 al 30 del presente mes de mayo.

Este plan especial, según ha informado Endesa en una nota, "contará con un equipo formado por seis técnicos especializados y seis grupos electrógenos de distintas potencias, preparados para actuar de forma inmediata y restablecer el suministro en caso de que se produzca una incidencia puntual durante los días festivos".

Este equipo trabajará de manera coordinada con las autoridades locales, el 112, y con el Centro de Operación de la Red de Distribución de Endesa en Andalucía y Extremadura (CORE), desde donde se supervisa la red eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este plan de contingencia también ha contado con una fase previa de carácter preventivo, "con labores de revisión, inspección y adecuación de la infraestructura eléctrica de media tensión que dan servicio al recinto ferial, propiedad de Endesa, y de la red de baja tensión del recinto ferial del Arenal, de titularidad municipal".

Para ello, "se han revisado los centros de transformación y las cuatro líneas de media tensión que alimentan principalmente al recinto". Además, en el último mes se han empleado "cámaras termográficas de última generación para estudiar el comportamiento de las infraestructuras y garantizar un correcto funcionamiento de las instalaciones implicadas".