Endesa calcula que abre tres expedientes al día por fraude por marihuana en Andalucía

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto entre los meses de octubre y noviembre tres expedientes diarios por fraude vinculado a plantaciones de marihuana en Andalucía. Una cifra que, según sostiene Endesa, "pone de relieve el aumento de esta práctica que supone la manipulación de las instalaciones eléctricas afectando a todos los consumidores, ya que genera graves riesgos para la seguridad de las personas al quedar las redes desprotegidas".

Así lo explica en una nota de prensa Emilio Jimenez, director de la filial de redes de Endesa en Andalucía y Extremadura. A cierre de noviembre, en once meses, Endesa ha abierto en Andalucía 39.471 expedientes de fraude, 1.190 de los cuales por plantaciones de marihuana. De esos expedientes, por plantaciones de marihuana 188 se han registrado en sólo dos meses, entre octubre y noviembre.

La energía defraudada por las plantaciones de marihuana en Andalucía supone el 24% del total de la energía defraudada que ha sido hasta el mes de noviembre de 240 millones de kilovatios hora, de esa cifra 58 millones de kilovatios hora están relacionados con plantaciones de marihuana, es decir el equivalente al consumo eléctrico de 16.500 viviendas durante un año.

Una plantación de marihuana consume como 80 viviendas, como explica Emilio Jiménez. "Estas plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones "indoor", que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día causan estragos en todas las instalaciones eléctricas, afectando a todos los vecinos", señala.

Los datos del Informe Europeo sobre Drogas 2025 indican que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, de las que buena parte se cultivan en estas instalaciones indoor. Por este motivo, la colaboración con las fuerzas del orden es fundamental para luchar contra esta problemática, trabajando de forma conjunta con Endesa para intentar paliar esta situación.

La colaboración ciudadana es también fundamental en estas situaciones. Los avisos de sospecha de fraude se pueden hacer de manera anónima a través del correo electrónico --anomalias@enel.com--, del teléfono 800760220 o rellenando un formulario web en la página de e-distribución.