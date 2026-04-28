La enfermería andaluza presenta diez medidas para impulsar el desarrollo de sus especialidades en la sanidad pública

El Consejo Andaluz de Enfermería presenta en Jaén diez medidas para impulsar el desarrollo de sus especialidades. - CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERÍA

JAÉN 28 Abr. (EUROA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha presentado este martes en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén un documento que recoge diez "medidas prioritarias para avanzar en el desarrollo efectivo de las especialidades enfermeras en el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

Al acto ha acudido el pleno del CAE, encabezado por su presidenta, María del Mar García, y representantes de las sociedades científicas. En concreto, José Raúl Dueñas, por parte de Asanec; Rafael del Pino Casado, de AEC; Carmen Hachero, de AAM; Juan Carlos Muñoz Cruz, de Asaenpe; María Jiménez-Valiente, de Aeesme; Adrián Fernández del Peral, de Asandet; y Rocío Romero Serrano, de SAGG, según han detallado desde el Consejo Andaluz en una nota.

La propuesta, "trasladada y respaldada" recientemente por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, establece "una hoja de ruta clara con el objetivo de garantizar una implantación homogénea en todo el territorio andaluz, reforzar el papel de las enfermeras especialistas y mejorar la calidad de la atención sanitaria".

En palabras de la presidenta de la organización colegial, María del Mar García, "este documento marca el camino necesario para avanzar en el desarrollo de las especialidades enfermeras y reforzar un modelo asistencial más eficiente, seguro y centrado en las necesidades de la ciudadanía".

El documento ha sido elaborado con la participación y el respaldo de distintas sociedades científicas del ámbito enfermero, lo que, según defienden desde el CAE, permite "recoger una visión compartida de las principales necesidades del sistema en relación con las especialidades".

DECÁLOGO DE MEDIDAS

Entre las medidas planteadas en este decálogo destacan el "despliegue efectivo de las especialidades en todo el territorio", el "reconocimiento real" de las competencias profesionales y la creación y dotación de plazas específicas para enfermeras especialistas.

Asimismo, se plantea la "planificación estratégica de los recursos humanos", el refuerzo de las Unidades Docentes Multiprofesionales y la mejora de la continuidad asistencial, "apostando por un modelo que garantice una atención integral a lo largo de todo el ciclo vital".

Por último, el documento incorpora "la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza compartida con la Administración", con indicadores públicos que permitan "evaluar resultados, así como integrar la docencia, la investigación y la innovación en la práctica clínica diaria".

La presentación de estas diez medidas, según ponen de relieve desde el CAE, se produce "en un momento relevante, tras el aval de Andalucía a la creación de la especialidad de Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias, impulsada" por el Consejo Andaluz de Enfermería, que, en paralelo, "ha reforzado también su compromiso con la preparación a las oposiciones del SAS, mediante la puesta en marcha de un curso específico de preparación a esta prueba".

Esta iniciativa, diseñada por profesionales de la enfermería con experiencia asistencial y docente, "no solo está orientada a las pruebas de acceso general, sino que incorpora contenidos adaptados a las distintas especialidades, contribuyendo así a mejorar la capacitación y las oportunidades de desarrollo profesional dentro del sistema sanitario público andaluz".

Este avance, según concluyen desde el CAE, "refuerza el papel estratégico de la Enfermería en ámbitos de alta complejidad asistencial y evidencia la necesidad de seguir desarrollando el conjunto de especialidades como elemento clave para mejorar la calidad de los cuidados y la eficiencia del sistema sanitario".