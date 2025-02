Se enfrenta en Jaén a diez años de cárcel por violar a su hijastra, una menor con una discapacidad del 65%

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre de 51 años acusado de violar y abusar sexualmente de su hijastra, que presenta una discapacidad del 65 por ciento y que en el momento en el que ocurrieron los hechos contaba con 16 años.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos en virtud de la legislación anterior a la entrada de la conocida como Ley del 'solo sí es sí', de ahí que, al igual que la acusación particular, reclame que se le impongan diez años de cárcel como autor de un delito continuado de abuso sexual.

El acusado, en su declaración, ha negado los hechos que se le imputan y se ha limitado a decir que "nunca se quedó a solas" con la menor y "en ningún momento" tuvo contacto de tipo sexual con ella.

Por su parte, la joven, ahora con 22 años, ha declarado protegida por un biombo y ha detallado algunas de las agresiones sexuales sufridas desde que tenía 16 años y hasta que tuvo 19 años, cuando finalmente denunció el caso.

"Era como si fuera mi padre. Tenía más confianza con él que con mi madre", ha dicho la joven al relatar cómo empezó todo en 2019 cuando ella solo tenía 16 años. Ha dicho que nunca le gustó lo que le hacía su padrastro y que sentía "mucho asco", pero que a veces se dejaba porque le daba dinero y así podía comprar chucherías y recargar su móvil.

"Unas veces me obligaba y otras me dejaba porque necesitaba el dinero", ha dicho esta joven de cuya discapacidad era plenamente consciente el acusado. Ella ha añadido que no quiso denunciar antes porque temía que el acusado echara de la casa a su madre y a sus hermanas.

Cuando le contó lo que estaba ocurriendo a su madre, ésta no la creyó. "Me hizo brujería con un péndulo", ha dicho la joven para explicar que su madre llamó a una tercera persona que mediante prácticas esotéricas determinó que estaba mintiendo.

Además de los diez años de prisión, Fiscalía reclama que se le impongan diez años de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima y otros diez años de libertad vigilada. En cuanto a responsabilidad civil le reclama al acusado 30.000 euros, cantidad que la acusación particular ejercida por Amuvi, la asociación que se encarga del asesoramiento, asistencia e información a las victimas de violencia sexual y violencia de género, eleva a 40.000 euros. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución.