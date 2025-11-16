Se enfrenta a prisión tras ser sorprendido con 9,2 gramos de cocaína en el coche para su venta en Granada

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de prisión y 1.087,52 euros de multa para un hombre de 39 años sorprendido pasada la medianoche del 18 de enero de 2024 con 9,21 gramos de cocaína debajo del asiento del conductor del coche que conducía en una calle del distrito Norte de Granada.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado supuestamente "tenía dicha sustancia con el fin de distribuirla a terceras personas en el mercado ilícito".

El procesado iba acompañado de otros dos hombres, que no figuran como investigados en esta causa, según se desprende del escrito del ministerio público, que especifica que la cocaína intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de al menos 542,76 euros.

Está previsto que estos hechos sean enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 27 de noviembre.