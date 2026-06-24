La estación meteorológica de Armilla (Granada) recoge la máxima temperatura histórica en un mes de junio con 40,7 grados

Archivo - Varias personas tratan de refrescarse en la terraza de un bar durante una ola de calor. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ubicada en la Base Aérea de Armilla (Granada) ha registrado este pasado miércoles, 23 de junio, la temperatura máxima alcanzada en un mes de junio en la serie histórica hasta llegar a los 40,7 grados.

Así lo ha señalado a Europa Press el portavoz de Aemet en Andalucía, Jesús Riesco, quien señala que casualmente este récord de la serie histórica en la estación meteorológica de Armilla ya se había batido el día anterior, el martes, 22 de junio, cuando el mercurio alcanzó tan solo una décima menos, es decir, 40,6 grados.

Riesco ha explicado que estos son datos provisionales que con casi toda probabilidad quedarán defintivamente definidos a final de mes. En cualquier caso, ya suponen hasta tres o cuatro décimas más que los datos históricos más altos registrados en un mes de junio en esta estación meteorológica próxima a la capital granadina, y que se corresponden al 13 y 14 de junio de 2022 cuando se alcanzaron los 40,3 grados centígrados.

El portavoz de la Aemet también ha recordado que estos "históricos" 40,7 grados en un mes de junio en Armilla se enmarcan en una potente ola de calor cuya finalización se prevé para este mismo jueves. "Probablemente este pasado 23 de junio de 2026 haya podido ser el más cálido del mes de junio en la Península desde que hay datos en rejilla, al menos desde 1961", concluye Riesco.