La estación de Sierra Nevada enfila el Año Nuevo con una previsión de ocupación hotelera del 90 por ciento

Archivo - La zona de Borreguiles de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, en imagen de archivo - CETURSA - Archivo

GRANADA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La previsión de ocupación hotelera en la estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada, está en torno al 90 por ciento para el inicio del segundo tramo de las fiestas navideñas con la llegada de la Nochevieja este miércoles, y el Año Nuevo, el jueves.

Así lo recoge la estimación para Europa Press de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, que ha precisado que esta previsión de ocupación de hasta el 95 por ciento podría mejorar si las condiciones meteorológicas siguen acompañando como en el inicio de esta semana, en el marco de una campaña navideña que en su primer tramo ha arrojado también un balance positivo.

Los datos facilitados el pasado viernes por Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí andaluza, en cuanto a su vertiente turística, ya manejaban una ocupación hotelera en el recinto invernal del 75 por ciento que ha ido en ascenso con las reservas de última hora para Nochevieja, que abre un periodo en el marco de las fiestas navideñas tradicionalmente de más afluencia.

La programación especial para estos días ha incluido, tras la visita de Papá Noel y un mercadillo navideño en la Plaza de Andalucía en Pradollano, actividades de cine infantil (2, 3 y 4 de enero) y con los Reyes Magos por la pista de El Río el próximo lunes 5, entre otras propuestas.

PARTE DE NIEVE

Para este martes, 30 de diciembre, la estación de esquí, según ha difundido su perfil en redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press, en la mañana de este martes, tiene todas las zonas abiertas, con 121 pistas que suman una superficie esquiable de 96 kilómetros, y a las que dan acceso un total de 21 remontes.

La nieve es de calidad polvo, con espesores de entre 70 y cien centímetros, detalla el parte actualizado en su web. Hay riesgo alto de avalancha, con nivel 4 por lo que se insiste a los usuarios en la necesidad de "no esquiar fuera de pistas balizadas". Asimismo, no está permitido el esquí de montaña en la pista El Río por motivos de seguridad.