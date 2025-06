Un estudio con participación granadina revela el valor nutricional de semillas de garbanzos de bancos españoles

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Granada (UGR), de la Estación Experimental del Zaidín (Granada) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEZ-CSIC) y del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA-CSIC), ha demostrado que semillas de garbanzo (Cicer arietinum L.) procedentes del banco de semillas español presentan una calidad nutricional y un perfil de compuestos fenólicos significativamente superiores a los de las variedades comerciales comúnmente consumidas.

Según ha informado la UGR en una nota, el estudio, publicado recientemente en la revista 'Journal of the Science of Food and Agriculture', analizó seis variedades conservadas en el Centro de Recursos Fitogenéticos y tres cultivares comerciales españoles. A través de "avanzadas técnicas" de análisis químico y cromatografía de alta resolución, la universidad ha explicado que se evaluaron parámetros clave como el contenido mineral, proteico, de aminoácidos y de compuestos fenólicos.

Las semillas procedentes del banco genético destacaron por su elevado valor nutricional, al mostrar un contenido "significativamente superior" de minerales esenciales como magnesio, fósforo y potasio, junto con niveles reducidos de sodio. Además, presentaron un contenido proteico superior (hasta 25,4%), acompañado de mayores concentraciones de aminoácidos esenciales como la lisina y la histidina, "clave para una alimentación equilibrada".

Desde el punto de vista funcional, según UGR, el análisis reveló la presencia de 42 compuestos fenólicos, de los cuales nueve no habían sido previamente descritos en garbanzos, incluyendo glabranina y dihidromiricetina, conocidos por sus propiedades antioxidantes.

"La biodiversidad conservada en los bancos de semillas puede tener un valor nutricional y funcional que estamos empezando a redescubrir", señala María del Carmen Razola Díaz, investigadora de la Universidad de Granada. "Estos resultados abren la puerta a nuevas aplicaciones en alimentación saludable, sostenibilidad agrícola y revalorización de cultivares tradicionales".

El equipo investigador implicado en este estudio subraya la importancia de rescatar y caracterizar variedades olvidadas, que podrían desempeñar un papel clave en la alimentación del futuro, especialmente ante los retos del cambio climático y la necesidad de sistemas agroalimentarios más resilientes.

Este trabajo también ha contado con la participación de Cristina Delgado Andrade, Raquel Olías, Ana María Gómez-Caravaca, Teresa Marcos-Prado, Vito Verardo, y Alfonso Clemente, y constituye una "sólida base" para futuros proyectos de investigación aplicada en agroalimentación y salud, ha remarcado la UGR.