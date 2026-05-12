Evacuado al hospital tras declararse un incendio en su casa en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Bomberos del consorcio provincial de Granada. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado y evacuado al hospital tras declararse un incendio en su casa esta tarde en el municipio granadino de Pinos Puente.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el fuego se ha declarado a las 19,25 horas en la calle San Antonio de Casanueva, en el municipio de Pinos Puente. En concreto, fue el propio afectado el que pidió ayuda a través del teléfono 1-2 informando que estaba herido en las manos y no podía salir de la vivienda.

El centro coordinador activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Pinos Puente.

Policía Local ha informado que a su llegada la casa estaba ardiendo al completo y ha sido a través de la casa de un vecino por donde han podido acceder al interior de la vivienda afectada, donde han localizado al alertante que presentaba quemaduras e inhalación de humo. Los agentes han conseguido sacarlo a la calle y ha sido posteriormente trasladado por los servicios sanitarios al hospital.

En el lugar han intervenido también una patrulla de Guardia Civil y dos dotaciones de Bomberos, que han extinguido el fuego. La vivienda ha quedado precintada.