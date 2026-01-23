Examen MIR y FSE 2026 en Andalucía: así será la prueba de este sábado y los documentos que debes presentar

Archivo - Un estudiante realizando un examen. Imagen de archivo. - LUCKYBUSINESS/ ISTOCK - Archivo

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía celebrará este sábado el examen MIR y FSE 2026, correspondiente a la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE) del Ministerio de Sanidad. Un total de 5.651 aspirantes, procedentes de titulaciones como Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Biología, Física y Química, se presentarán en las siete sedes habilitadas en Andalucía y, entre las dudas más repetidas por los candidatos, destaca cómo será el examen.

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por Europa Press, la prueba consistirá en un examen tipo test compuesto por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una será válida.

La hoja de respuestas estará compuesta por tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para control y un tercero para el aspirante. Es importante comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias.

Para seleccionar una respuesta, marque con una "X" el recuadro correspondiente; para anular una respuesta previamente marcada, rellene completamente el recuadro; y para recuperar una respuesta anulada, rodee el recuadro con un círculo. Cada respuesta correcta suma tres puntos, las incorrectas restan un punto y las no contestadas no suman puntuación.

Los aspirantes de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional. Los de Física contarán con una calculadora autorizada. Es requisito obligatorio firmar la hoja de respuestas, ya que solo así podrá ser objeto de corrección. Se recomienda hacerlo al recibir el material.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL EXAMEN?

La duración del examen MIR y FSE será de cuatro horas y media. El llamamiento está previsto a las 13,30 horas del próximo sábado, y la prueba comenzará a las 14,00 horas.

No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso de examen. Estos dispositivos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?

Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la 'Relación definitiva de aspirantes admitidos y no admitidos'. No se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera. Los aspirantes deberán consultar previamente la mesa y centro de examen asignados en la web del Ministerio, ya que no se permitirán cambios de ubicación sin autorización. Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa.

Solo se permite el uso de bolígrafo azul o negro; el uso de lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados invalida el ejercicio. El uso de dispositivos médicos, como audífonos o glucómetros, requiere autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones de oído de silicona o plástico, pero quedan prohibidos los auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen. En caso de necesidad justificada, se podrá salir temporalmente del aula, previa entrega del examen y del documento de identificación, y siempre con el acompañamiento de personal autorizado. Las personas responsables de mesa anunciarán el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final del ejercicio.

Los aspirantes que figuren como no admitidos en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo. Su participación se realizará en las mismas condiciones que el resto de aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado. De conformidad con la normativa vigente, el plazo para la presentación del recurso es de un mes desde la publicación de los listados definitivos. El examen se realizará en todo caso, aunque su corrección únicamente se efectuará si el recurso es estimado.

¿CÓMO SERÁ LA ELECCIÓN DE PLAZA?

Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones y, siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

Como novedad en la presente convocatoria, se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas vacantes y las vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza, una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.