Exconsejero de Invercaria señala que "no existía" control de las inversiones menores de 450.000 euros

La fase testifical del juicio de la primera pieza de la causa de Invercaria, que juzga el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa Aceitunas Tatis de la localidad jiennense de La Carolina, ha culminado este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la declaración del que fuera secretario general de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y exconsejero de Invercaria Miguel Lucena que ha indicado que "no existía" control de las inversiones menores de 450.000 euros que se realizaban en la empresa pública de capital riesgo.

En su declaración, Lucena ha indicado que esas inversiones eran una "competencia delegada" del que fuera presidente de Invercaria, el acusado en esta causa Tomás Pérez-Sauquillo, y en ese sentido, ha señalado que "no se sometían" a control y evaluación del Consejo de Administración de Invercaria y que "desconoce" si esas inversiones, en las que se encajaría el préstamo participativo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis, se reflejaban en las cuentas anuales que presentaba la empresa pública de capital riesgo.

De otra parte, preguntado por el Plan Director 2005-2008 de Invercaria, del cual Pérez-Sauquillo declaró que no se aplicaba por ser un "mero borrador que quedó obsoleto", el exalto cargo de la agencia IDEA ha indicado que éste "no constituía" un plan estratégico y de desarrollo procedimientos "en sí mismo" toda vez que le faltaban "elementos esenciales como indicadores u objetivos" y constituía un "documento de directrices básicas que se tenía que desarrollar". Así, ha apuntado que pese a que el Consejo de Administración tuvo la oportunidad de plantear modificaciones de desarrollo antes de aprobar el Plan Director, él, en su cargo de consejero, "no propuso modificación alguna".

ACEITUNAS TATIS ESTABA "EN QUIEBRA TÉCNICA"

En la vista oral también ha testificado el agente de la Policía Nacional encargado de realizar varias investigaciones dimanantes de la trama principal de Invercaria quien ha indicado que Aceitunas Tatis estaba "en quiebra técnica" cuando se le concedió el préstamo de Invercaria.

El agente, perteneciente a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha indicado que la documentación con respecto a la causa de Tatis y otras piezas del caso Invercaria se le requirió a los gestores de esta entidad público y éstos, con los que había "un contacto bastante fluido y correcto", los remitió "al completo" y "en dos tandas".

Con respecto a Tatis, el investigador de la UDEF ha indicado que "bastaba con echar un simple vistazo" para ver que Aceitunas Tatis estaba en una situación financiera que tenía "la única salida de disolverse" toda vez que estaba "fuertemente endeudada" y "en quiebra técnica". Así, ha apuntado que un par de años antes de se le concediera el préstamo participativo de 100.000 euros, la empresa olivarera tenía una deuda de 280.000 euros y un valor patrimonial de 120.000 euros.

Continuando esa línea, este testigo ha indicado que no ha encontrado documentación que acredite que en el préstamo a Tatis "se hayan seguido" los pasos que señala el Plan Director por lo que considera que en este caso hubo "una concesión directa".

En concreto, ha señalado que "no hay vigencia documental" de que se siguiera el Plan Director, al que ha calificado como un "esqueleto básico" que recoge los pasos del procedimiento para conceder una inversión. Así, ha apuntado que en Tatis "no existe" ni solicitud del promotor, ni un análisis de validez financiera ni tampoco una propuesta de inversión.

Asimismo, el testigo policial ha indicado que sólo pudo observar que existiera una referencia a un aval de salvamento de 80.000 euros de la agencia IDEA a Aceitunas Tatis y que en ese procedimiento hubo un análisis por parte de IDEA si bien ha indicado que ese análisis "es bastante deficiente" y culminó "dos días después" que se concediera el referido aval.

A su juicio, el testigo ha apuntado que "tampoco se entiende" la concesión de este aval porque la situación de Aceitunas Tatis era "tan crítica" que "no cambia en absoluto" la situación financiera de esta empresa.

De otro lado, ha apuntado que se ha encontrado documentación de Aceitunas Tatis y de otras piezas investigadas en una empresa externa que realizó una informe auditor de Invercaria. Al respecto, ha indicado que en algunos documentos referentes a tramitar la inversión a Tatis se puede observar que tienen "una fecha posterior" a la concesión de los 100.000 euros.

Además, ha señalado que cuando contactó con los técnicos analistas de Invercaria éstos "no pudieron responderle" quién había analizado la propuesta de inversión referente a Aceitunas Tatis.