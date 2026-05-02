Vox rechaza el acuerdo UE-Mercosur y traslada su "apoyo firme" al sector primario onubense

El candidato de Vox por Huelva a las elecciones del 17 de mayo, Fausto Andrés, en un atención a medios. - VOX

HUELVA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Huelva a las elecciones del 17 de mayo, Fausto Andrés, ha trasladado el "firme apoyo" de su formación al sector primario y su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, por considerar que "pone en serio riesgo la viabilidad del campo español, andaluz y onubense".

Fausto Andrés, quien ha visitado el mercado del Carmen junto a los candidatos María Eiberle y Raúl Molina, ha defendido a "nuestros agricultores, ganaderos y profesionales del campo frente a unos acuerdos que perjudican gravemente a la economía europea y española, pero especialmente a provincias como Huelva, donde el sector primario es esencial para el empleo, la riqueza y la vida de nuestros pueblos".

Al respecto, ha subrayado en un comunicado que "Huelva no puede permitirse políticas que perjudiquen al campo, porque aquí el sector primario no es un complemento: es uno de los pilares económicos fundamentales".

Así, ha recordado que el sector agrario "aporta más del 10% del PIB provincial, por encima del peso medio en Andalucía, y que el sector primario representa en torno al 15-20% del empleo total en Huelva, cuadriplicando aproximadamente la media nacional".

Ha incidido en que Vox rechaza el acuerdo UE-Mercosur "por cuatro motivos principales: la competencia desleal de productos que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales; el riesgo sanitario por la entrada de plagas o enfermedades; la contradicción medioambiental de imponer el Pacto Verde al campo europeo mientras se fomenta el transporte de larga distancia; y la pérdida de soberanía alimentaria".

En este punto, el candidato ha recordado que "hoy se cumplen 45 años de la intoxicación por importación del aceite de colza" y ha señalado que "no queremos que se vuelvan a repetir desgracias como esta".

"Mientras a nuestros agricultores se les asfixia con normas, burocracia y costes, se abre la puerta a productos de terceros países que no compiten en igualdad de condiciones", ha lamentado Fausto Andrés.

Asimismo, ha criticado la actitud del Partido Popular, al que acusa de "mantener un doble discurso": "El PP vuelve a hacer lo de siempre: en Bruselas vota a favor de estos acuerdos y en Huelva intenta decir lo contrario. Mucho discurso, pero a la hora de la verdad siempre se arrodillan ante Bruselas".

Por último, ha reafirmado el "compromiso" de Vox con el sector primario. "Nuestro partido aplica el sentido común. Frente a un bipartidismo que no mira por nuestra provincia; Vox lo tiene claro primero el campo español, primero nuestros agricultores y primero Huelva", ha concluido.

