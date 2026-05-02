El PSOE de Huelva pide voto a agricultores para convertir a Huelva en "primera referencia" de agricultura ecológica

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en su visita a Bionest y Frutas Borja. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, junto a la candidata número tres, Macarena Robles, han visitado las empresas Bionest y Frutas Borja, en Almonte, donde ha pedido el voto a los agricultores para reforzar la agricultura, apostillando que los socialistas quieren hacer de Huelva la "primera referencia de agricultura ecológica en España y Europa".

Según ha precisado la formación en una nota, Jiménez ha lanzado un compromiso "y es que, desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de Andalucía, si contamos con la confianza de los onubenses y de los andaluces el 17 de mayo, reafirmamos nuestra voluntad de hacer de la agricultura ecológica de Huelva la principal referencia en España y en Europa, una agricultura de calidad ligada a la marca Doñana, una marca que tenemos que preservar entre todos".

Al hilo, el candidato socialista ha destacado que la compatibilidad entre la preservación de Doñana y el desarrollo agrícola ha sido siempre un "elemento esencial para el PSOE". En este sentido, ha indicado que "desde el corazón de Doñana, en Almonte, demostramos que es posible una agricultura de calidad, de primor, respetuosa con el medio ambiente, que genere riqueza y empleo".

Por ello, ha incidido en que, "si los agricultores dan su voto al PSOE el próximo 17 de mayo, la agricultura onubense seguirá siendo, de la mano de la Junta de Andalucía, la referencia fundamental del sector primario en la comunidad autónoma, generando riqueza y empleo sostenible, compatible con la defensa del medio ambiente".

En este sentido, Jiménez ha precisado que "han sido los socialistas quienes, junto con los agricultores, han construido la mayor referencia agrícola de Andalucía junto con la provincia de Almería", destacando que este avance se ha logrado "desde las instituciones gobernadas por el Partido Socialista y con el esfuerzo y el trabajo de los agricultores y agricultoras de este territorio".

En relación, ha recriminado que "cuando ha llegado el PP al Gobierno ha alterado y atacado la marca Huelva como referente de producción agrícola sostenible y de calidad, con planteamientos absurdos irrealizables que han hecho mucho daño a nuestra agricultura".

Por ello, ha insistido en la necesidad de "seguir defendiendo esta actividad económica, apostar por las grandes infraestructuras que garanticen el regadío, hacer posible la presa de Alcolea, el trasvase al Condado y preservar el medio ambiente mientras impulsamos la agricultura de más calidad y con mayor capacidad de generar riqueza y empleo".

Por su parte, Robles ha puesto en valor el papel del municipio de Almonte, "cuya economía se basa mayoritariamente en la agricultura junto con el turismo", y ha subrayado que "nuestros agricultores trabajan día a día en un entorno privilegiado como Doñana y contribuyen a preservarlo".

En relación, Robles ha afirmado que "no es incompatible Doñana con la agricultura, sino que es una simbiosis, porque son los propios agricultores quienes aplican un tratamiento especial y respetuoso en este lugar único".

En suma, la candidata socialista ha agradecido a Bionest y Frutas Borja "el papel fundamental que desempeñan en el municipio, con una agricultura ecológica que respeta el medio ambiente y genera numerosos puestos de trabajo, tanto en los almacenes como en el propio campo".

Robles ha concluido señalando que el PSOE seguirá poniendo "el énfasis en la agricultura ecológica que define a nuestro territorio y que demuestra que Doñana y la agricultura pueden avanzar juntas, generando oportunidades y protegiendo un entorno único".

