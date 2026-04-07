Exdirigente Martina Velarde respalda a Iglesias: IU busca que Podemos Andalucía "se quede casi" sin opción de escaños

Archivo - La excoordinadora de Podemos Andalucía Martina Velarde, en una foto de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria general de Podemos Andalucía Martina Velarde ha defendido que el "análisis" que el exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha realizado sobre el pacto alcanzado entre el partido 'morado' e Izquierda Unida (IU) para concurrir juntos a las elecciones andaluzas del 17 de mayo en el seno de la coalición Por Andalucía es "correcto", y ha sostenido que "IU ha decidido que lo mejor para poder confluir es encabezar siete de ocho provincias, y que Podemos se quede casi sin posibilidades de tener representación" en el Parlamento andaluz.

Así lo ha trasladado la actual diputada nacional por Granada en un 'hilo' en su cuenta en la red social 'X', consultado este martes por Europa Press, después de que Pablo Iglesias señalase este pasado lunes durante su participación en una tertulia de Radio Nacional de España (RNE) que el acuerdo sobre la confluencia Por Andalucía dejará "sin diputados" a Podemos en el nuevo Parlamento andaluz que surja tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Iglesias se pronunciaba así después de que el pasado viernes, 3 de abril, se registrara la coalición en la que concurrirán a las próximas elecciones andaluzas Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Verdes-Equo y Alianza Verde, en virtud de un acuerdo del que el también exvicepresidente del Gobierno señaló que "muy generoso con Podemos no es, porque no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz", y en esa línea apuntó que el partido 'morado' "difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación".

Candidatos de IU encabezarán las listas de Por Andalucía en cinco de las ocho provincias --Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Almería--, mientras que Podemos designará al número uno por Jaén, Iniciativa del Pueblo Andaluz al de Huelva, y Movimiento Sumar a la cabeza de lista por Cádiz. Además, de Podemos procederán los 'números dos' de las candidaturas de Sevilla y Málaga.

Martina Velarde ha defendido que dicho análisis de Pablo Iglesias es "correcto", así como ha apuntado que "un acuerdo más equilibrado suma muchos más votos, y lo que demuestra este acuerdo es que el objetivo no fue nunca ese, y que tampoco era el objetivo hace ocho meses".

"A VECES HAY QUE RENUNCIAR A ALGUNAS COSAS POR UN BIEN MAYOR"

"Antes tenía mis dudas sobre el objetivo, pero después de ver el acuerdo, no me queda ninguna al respecto", ha agregado la exdirigente de Podemos Andalucía, quien, en todo caso, ha querido dejar claro que sigue "pensando, como siempre, que cuantas más papeletas y más división, mas pierde todo el espacio de izquierda, y que a veces hay que renunciar a algunas cosas por un bien mayor, sobre todo en un contexto político que da absoluto pánico".

La diputada del Grupo Mixto ha dicho que ella no es "pesimista", y que "hay que trabajar para sacar el mejor resultado" en las próximas elecciones andaluzas, si bien ha criticado que se haga "una llamada a confluir sólo para poder utilizar el relato de la mano tendida y la unidad, para luego hacer lo posible para que no sea así, y tomar una decisión consciente que puede llevarnos a escenarios con resultados menos deseables, y afectar a todo el espacio".

"Analizar un acuerdo teniendo en cuenta los mimbres, las encuestas, la desafección política y el contexto político y social estatal, europeo e internacional, no es ni una ofensa ni crea desafección", ha escrito también Martina Velarde antes de sentenciar que no se puede hablar "a la gente desde el pensamiento mágico" y "como si no fuese consciente de lo que se nos viene".

Ha apostillado que "otro tema es que podamos analizar errores cometidos por unas y otras, y de dónde venimos y lo difícil que han sido estos años, y que absolutamente todos los partidos de ámbito estatal operan en esa clave".

"Así que hay que hacer campaña, intentar obtener los mejores resultados posibles, y seguir 'palante', pero que nadie nos venda pensamiento mágico cuando hay estrategia, siempre, y en todos los frentes", ha abundado Martina Velarde, para quien "lo más hipócrita" en este contexto es "cuestionar que se hagan análisis políticos sobre una situación quienes llevan haciéndolos meses y meses fuera y no dentro, y debilitando espacios a favor de otros".

"Los debates se dan en la interna y dando la cara para después poder opinar fuera", ha aseverado la exlíder de Podemos Andalucía, quien ha querido dejar claro que ella "siempre" ha "defendido la unidad", y quien la conoce "lo sabe". "No solo la he defendido, sino que la he peleado y nunca me he quitado de en medio cuando las cosas se han puesto difíciles, pero eso no me hace perder de vista los objetivos del resto", ha zanjado Martina Velarde.

