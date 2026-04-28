Exigen a la Junta que mantenga la FP Básica Específica del IES Las Fuentezuelas, de Jaén

Concentración contra el cierre de la FP Básica Específica del IES Las Fuentezuelas - PSOE

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha servido este martes para exigir a la Junta de Andalucía que mantenga la FP Básica Específica del IES Las Fuentezuelas, en Jaén, de modo que no se ponga "en riesgo la atención del alumnado más vulnerable"

El "cierre" de este ciclo deja en "la incertidumbre el plan de formación de cinco personas con necesidades educativas especiales (NEE), según ha informado el sindicato Ustea, que, junto a las familias, ha convocado la protesta.

Forma parte de una serie de movilizaciones "para denunciar esta reestructuración que se ha hecho con opacidad y sin informes técnicos y pedagógicos que respalden dichos cambios y que supone un ataque a su derecho a una educación de calidad".

En este sentido, las familias y el sindicato se han mostrado "alarmados ante las propuestas que les plantean para que los hijos e hijas de aquellas continúen su formación".

Una de ellas es la de insertarlos en un Programa para la Transición a la Vida Adulta y Laboral (Ptval), que "tiene una menor carga lectiva, lo que supone un retroceso en el nivel de formación de este alumnado". Consecuentemente, según ha añadido, "perdería nivel de titulación y, por tanto, posibilidades de una mayor y mejor inserción laboral".

Otra alternativa ha sido la de incorporarlos al ciclo de FP Básica ordinario, que "no cuenta con los recursos ni la ratio necesaria para atender las necesidades de este colectivo vulnerable". Además, "se compone de un perfil de alumnado que ya conlleva su propia problemática y que no encaja con la del alumnado NEE".

"Lo que se vende bajo el eslogan de inclusión y no estigmatización es, en realidad, un recorte encubierto que pone en riesgo la atención del alumnado más vulnerable y los puestos de trabajo de cientos de profesionales", ha señalado Ustea.

APOYO

También desde el PSOE de la capital se ha reclamado a la Junta que "dé marcha atrás" en una decisión que dejaría a la ciudad "sin un recurso educativo clave para el alumnado con necesidades educativas especiales".

Así lo ha indicado la secretaria de Políticas Sociales y concejala en el Ayuntamiento, Eva Funes, quien ha acompañado este martes a las familias afectadas y representantes del sindicato en la concentración ante el instituto.

Al respecto, ha denunciado "los recortes que se están produciendo una vez más en la educación pública, especialmente, en los recursos dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales". "Los y las estudiantes que estaban labrando su futuro ven ahora peligrar la continuidad de su formación", ha dicho en una nota.

Ha precisado, además, que el problema no afecta únicamente al alumnado que actualmente cursa esta FP Básica Específica, sino también a quienes podrían necesitar este recurso en próximos años.

Funes ha insistido en que este ciclo no es un recurso menor, sino una herramienta fundamental para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda avanzar en su formación, adquirir competencias útiles y obtener una titulación que mejore sus posibilidades de inserción laboral.

"La educación es universal, pero la universalidad requiere también adaptación; requiere medidas para que la igualdad de oportunidades sea real. La educación pública tiene que ser un pilar esencial de nuestra sociedad. No podemos mirar a otro lado cuando dejamos aparte a una parte de nuestra sociedad, cuando no cuidamos a todos sus miembros y priorizamos a unos frente a otros", ha declarado.

Desde el PSOE, además, se ha considera "especialmente grave" que la alternativa planteada a las familias pase por derivar al alumnado a otros itinerarios que "no ofrecen las mismas garantías".

Cristina Montiel, portavoz de las familias con hijos con necesidades educativas especiales en Jaén, ha denunciado que esta decisión de la Junta forma parte de una tendencia más amplia de deterioro de los recursos específicos.

ENTORNO ADAPTADO Y POSIBILIDADES REALES

"Todo lo que tiene que ver con la educación especial están intentando hacer que desaparezca", ha apuntado, no sin lamentar que "a cualquier chico que está en el instituto se le pregunta qué quiere ser de mayor y a ellos nadie les pregunta qué quieren ser".

La portavoz ha explicado que el alumnado está integrado en su centro, aprende en un entorno adaptado y tiene posibilidades reales de tener un título. "Estamos luchando porque esto no se puede cerrar, es su espacio, es su sitio. Están cómodos, están aprendiendo y van a titular, porque hay trabajo para ellos. Tienen un espacio en la sociedad y esto no se puede consentir", ha afirmado.

En la misma línea, David Bañas, padre de uno de los estudiantes de FP Básica Específica en Servicios Administrativos, ha advertido de que el cierre dejaría a la ciudad sin un recurso "clave para el futuro de este alumnado".

Ha recordado que actualmente hay cinco alumnos en primero, con una ratio adecuada, adaptaciones curriculares y una formación orientada a que puedan obtener un título y mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral. "Está todo enfocado para que ellos puedan sacar esta formación y tener un título que en un futuro les pueda ayudar", ha valorado.