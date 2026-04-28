Maíllo asegura que la sanidad andaluza "tiene solución" pero "no aguantará un tercer mandato del PP"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en un acto con colectivos sanitarios de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha mandado este martes un "mensaje de confianza y de convicción" de que la sanidad andaluza "tiene solución", pero ha afirmado que "no aguantaría un tercer mandato del PP ni de Juanma Moreno, que ya ha demostrado cuál es su hoja de ruta".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de mantener un encuentro junto a colectivos sanitarios, militantes y simpatizantes sobre la sanidad pública, donde ha destacado que Andalucía "necesita un cambio en el Gobierno" y "un refuerzo y un acceso de la izquierda al Gobierno andaluz".

"Y nosotros, la Coalición por Andalucía, que es la alianza de muchas organizaciones de izquierda que se ponen al servicio del pueblo, tenemos soluciones para resolverlo desde el orgullo de la defensa de los servicios públicos, desde el orgullo de la sanidad, y esa es la confianza y la aspiración de la izquierda andaluza", ha subrayado.

Al respecto, Maíllo ha señalado que la coalición propone "reforzar la sanidad pública" y "reducir a dos meses el tiempo de espera de pruebas diagnósticas sobre enfermedades graves" que "pueden llegar actualmente a entre seis y doce meses". "El tiempo es fundamental en las enfermedades graves y tenemos una propuesta desde la coalición por Andalucía para reforzar una sanidad pública que necesita atender a las necesidades a tiempo" porque "es crucial para una curación en las personas enfermas".

Para reducir las listas de espera, Maíllo ha destacado la necesidad de "contratar 8.000 sanitarios" y la incorporación de "un servicio de ocho de la mañana a ocho de la tarde en Atención Primaria", como "elemento fundamental del propio sistema".

"La bajada de la lista de espera se hace con un reforzamiento de las propias infraestructuras que hospitalarias públicas que tenemos en Andalucía y en la provincia de Huelva tenemos que poner en marcha los chares, ya el de Lepe, que ha tenido un retraso por los accesos urbanísticos y reivindicar de nuevo el de Bollullos Par del Condado y el de Aracena, que duermen el sueño de los justos, y que es necesario para las comarcas del condado y de la sierra", ha señalado.

En este punto, el líder de Por Andalucía ha lamentado que la provincia de Huelva en "la única provincia que no tiene un Hospital Materno infantil" y ha criticado que, ante ello, "lo único que Juanma Moreno ha hecho ha sido poner la primera piedra ahora, cuando se acercan las elecciones" en un acto "que supone además una falta de respeto a la sociedad onubense, que ha estado años esperando esta demanda".

Asimismo, ha destacado que es una provincia que "está por encima de la media en el tiempo de espera del médico de cabecera" con "casos tan escandalosos como el de Isla Cristina, con una media de hasta 20 días. Y todos por encima de la media de 11 días, que es la media andaluza", ha remarcado.

Finalmente, Maíllo ha agradecido a los colectivos de Huelva el "pulso que han mantenido a lo largo de los años para advertir de un deterioro que no formaba parte de la propaganda de Moreno ni del Partido Popular, pero sí forma parte de la realidad cotidiana y forma parte de la realidad cotidiana de la gente".

"Por tanto, confianza, convicción, hay soluciones y lo que hace falta es reforzar una propuesta como por Andalucía para ayudar a ejercitarla y a resolverla", ha concluido.



