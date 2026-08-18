Experto dice que estamos ante una serie de seísmos en Granada tras alcanzarse una magnitud 4,8 Mw como la del sábado

Imagen de la evolución del terremoto del 14 de agosto al 18 de agosto en un edificio del distrito de El Zaidín. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada (UGR), José Morales, ha explicado que estamos ante una "serie" de seísmos tras alcanzar el de este martes, a las 10,38 horas y con epicentro en Gójar, una magnitud de 4,8 Mw, la misma que alcanzó el del pasado sábado 15 de agosto a las 1,04 horas el que tuvo epicentro en Alhendín.

Morales ha explicado a Europa Press que esta es la principal conclusión de lo que viene ocurriendo este martes en la capital y el área metropolitana, toda vez que ya ha habido incluso varios terremotos registrados con magnitud 4 o más de 4. Además se ha mostrado cauto a la hora de denominar "enjambre" al episodio sísmico actual y ha insistido en "dar tiempo" para saber qué relación pueda existir entre los temblores más fuertes.

El investigador ha precisado que los cambios que se observan en las localizaciones y mediciones de las magnitudes de los terremotos se deben a que las más próximas a los eventos se expresan en mbLg (Magnitud a partir de la amplitud de la fase Lg), a las que ha calificado como "localizaciones de rutina mediante un sistema automático".

Sobre este mismo asunto, ha dicho que las mediciones que finalmente se expresan en Mw (Estimación de la magnitud momento) "es la fórmula más robusta que expresa realmente el tamaño del terremoto".

Si bien este experto comentaba este pasado lunes como, hasta ese momento sólo había habido un terremoto principal (el del sábado), ha explicado que tras lo sucedido este martes con uno idéntico de 4,8 Mw y varios de 4 o más "el escenario cambia" y lo ha comparado a la serie que tuvo lugar en el año 1979 en el entorno de Armilla "que duró varios meses".

Morales ha expuesto que de los centenares de seísmos de este episodio actual --348 según información del IGN este pasado lunes--, el 80 o el 90% no son percibidos por la población, si bien ha insistido en mantener la calma, autoprotegerse con elementos seguros y seguir las indicaciones de los expertos en Emergencias y Protección Civil en lo referido a que puedan producirse desprendimientos de elementos de inmuebles ya deteriorados por los seísmos más intensos.