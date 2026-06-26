Experto de Quirónsalud señala que una de cada tres personas vive con alguna alergia que puede condicionar su vida diaria

El doctor Ignacio García Núñez, jefe de servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la Semana Mundial de la Alergia, que se celebra del 21 al 27 de junio, el jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar, Ignacio García Núñez, ha destacado la importancia de identificar y tratar adecuadamente las enfermedades alérgicas, ya que pueden tener un importante impacto en la calidad de vida de quienes las padecen. Según ha detallado, entre el 25 y el 33% de la población presenta alguna alergia, lo que demuestra la elevada incidencia de estas patologías y la necesidad de aumentar la concienciación sobre sus síntomas, diagnóstico y tratamiento.

Tal y como ha informado la institución hospitalaria en una nota, García señala que "la alergia puede afectar a numerosos ámbitos de la vida diaria y, en ocasiones, limitar actividades tan cotidianas como pasear al aire libre, practicar deporte o descansar correctamente durante la noche".

Entre las enfermedades alérgicas más frecuentes se encuentra la rinitis alérgica, que afecta a entre el 30 y el 40% de la población. La exposición al polen y a otros aeroalérgenos como gramíneas, olivo y plátano de sombra, entre otros, puede provocar síntomas respiratorios que dificultan el desarrollo de una vida activa y normal, especialmente durante los meses de primavera.

Asimismo, el especialista ha remarcado la importancia de prestar atención a las alergias alimentarias y a medicamentos, tanto cuando existe una sospecha como cuando el diagnóstico ya está confirmado. En el caso de las alergias alimentarias, estas afectan a entre el cuatro y el ocho por ciento de la población infantil y al uno o tres por ciento de los adultos, mientras que las alergias a medicamentos la tienen entre el siete y el 13% de la población.

"Cuando una alergia alimentaria o medicamentosa está confirmada, es fundamental evitar el desencadenante responsable, ya que una exposición accidental puede provocar desde síntomas leves hasta reacciones graves e incluso potencialmente mortales", ha advertido el doctor.

En este sentido, el especialista ha insistido en que haber presentado previamente síntomas leves no garantiza que futuras exposiciones vayan a ser siempre leves. Por ello, ha recomendado acudir al alergólogo ante cualquier sospecha para confirmar o descartar el diagnóstico, recibir pautas de actuación adecuadas y evitar restricciones innecesarias.

Otro de los aspectos que puede influir significativamente en el día a día son las reacciones alérgicas por picaduras de avispas y abejas. Estas pueden ir desde la ausencia de síntomas hasta reacciones graves o incluso mortales, por lo que resulta esencial conocer el nivel de riesgo individual y contar con la información y el tratamiento adecuados cuando sea necesario.

Por último, el experto ha destacado que diversas patologías cutáneas de origen alérgico también pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes, requiriendo tratamientos específicos, cuidados dermatológicos y medidas higiénicas que permitan controlar y aliviar los síntomas.

Con motivo de la Semana Mundial de la Alergia, el especialista ha animado a la población a reflexionar sobre cómo determinados síntomas pueden estar condicionando su bienestar diario y recuerda que un diagnóstico adecuado es clave para mejorar la calidad de vida y prevenir posibles complicaciones.