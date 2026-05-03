Expertos nacionales abordarán en un curso de verano de la UAL las últimas actualizaciones sobre el cáncer

Antonio Romerosa, director de los cursos de verano: ‘Cáncer: presente, pasado, futuro’, de la Universidad de Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería ha presentado una propuesta para los Cursos de Verano: 'Cáncer: presente, pasado, futuro', un encuentro diseñado para ofrecer una visión integral, científica y, sobre todo, optimista sobre el tratamiento de esta patología. Se desarrollará el 15 al 17 de julio.

El curso, dirigido por Antonio Romerosa y codirigido por Gracia María Castro De Luna, contará con la participación de un elenco excepcional de ponentes procedentes de instituciones de prestigio como el CSIC, el Hospital Universitario Torrecárdenas, la Universidad Autónoma de Madrid y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), según ha informado la institución académica en una nota.

Entre los expertos destacan Amancio Carnero Moya (CSIC), referente en biología molecular y dianas antitumorales. Begoña Medina Magán, jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Torrecárdenas; Patricia Horcajada Cortes (IMDEA Energía), experta mundial en el uso de materiales porosos avanzados para la salud y Magdalena Cantero Sosa presidenta provincial de la AECC en Almería.

El curso no solo profundizará en los procesos internos que condicionan la formación del cáncer, sino que se centrará en aportar esperanza a través de la formación en nuevos métodos en desarrollo, como la inmunoterapia y las tecnologías de administración dirigida de fármacos. Además, se abordará la importancia de la nutrición como herramienta clave en la prevención y el manejo metabólico de los tumores.

Aunque el programa está especialmente orientado a estudiantes de Medicina, Enfermería, Química y otras áreas de ciencias experimentales (Grado, Máster y Doctorado), la organización anima a participar a cualquier persona interesada en comprender mejor esta enfermedad que afecta a millones de personas.

Este encuentro presencial representa una oportunidad única para aprender directamente de los líderes de la investigación oncológica en España y conocer de primera mano los avances que marcarán el futuro de la medicina.