Expertos reivindican el papel de la IA y el 5G para "transformar la formación sanitaria" en el 5G Forum

El Jefe de Área de Innovación de IAVANTE, perteneciente a la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, Armando Romanos en imagen de archivo. - MEDINA MEDIA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del 5G Forum de Sevilla ha acogido la intervención del jefe de Área de Innovación de Iavante, perteneciente a la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, Armando Romanos. Así, Iavante es "una referencia andaluza en formación sanitaria avanzada, simulación clínica e innovación aplicada a la salud", impulsando nuevos modelos de aprendizaje y transformación digital para profesionales del ámbito sanitario. Durante su participación, Romanos ha ofrecido una visión "profundamente transformadora" sobre el impacto de la tecnología en el ámbito sanitario, donde ha reivindicado el papel de la IA y el 5G para "transformar la formación sanitaria".

En una intervención centrada en la convergencia entre tecnología y salud, Romanos ha defendido la necesidad de evolucionar hacia un nuevo paradigma formativo y asistencial adaptado a las demandas del siglo XXI. "La tecnología y la ingeniería se están convirtiendo en elementos imprescindibles dentro de la práctica asistencial", ha señalado, haciendo referencia a la aparición de nuevos perfiles híbridos entre medicina e ingeniería impulsados por la transformación digital, tal y como ha subrayado en una nota de prensa.

El representante de Iavante ha explicado que el sistema sanitario vive un momento de "profunda reflexión" sobre cómo deben formarse los profesionales del futuro, especialmente ante la irrupción de tecnologías capaces de modificar tanto la práctica clínica como la relación entre pacientes, profesionales y las organizaciones sanitarias. "Los pacientes se relacionan hoy de otra manera con el sistema sanitario y exigen modelos más ágiles y personalizados", ha afirmado.

Uno de los conceptos centrales de su intervención ha sido el de la "formación de precisión", un modelo basado en entornos personalizados de aprendizaje apoyados en herramientas tecnológicas avanzadas. Según Romanos, la tecnología permite abandonar los modelos formativos homogéneos para ofrecer contenidos específicos a cada profesional en función de sus necesidades reales.

"Hoy la tecnología nos permite evolucionar hacia entornos personalizados de aprendizaje, donde cada profesional pueda acceder, en el momento exacto, al conocimiento concreto que necesita para resolver un problema real de su práctica asistencial", ha destacado.

En este contexto, ha explicado cómo desde Iavante trabajan en modelos de tech-pedagogía y tech-metodología, integrando inteligencia artificial, simulación clínica y recursos audiovisuales avanzados para crear nuevas experiencias formativas. Asimismo, ha defendido que el principal desafío actual no es tecnológico, sino organizativo ya que "el gran reto del sistema sanitario no es tecnológico ni económico, sino de liderazgo".

Romanos también ha compartido experiencias recientes vinculadas al uso de herramientas basadas en IA desarrolladas incluso por estudiantes de Medicina para apoyar procesos de razonamiento clínico y aprendizaje, destacando el enorme potencial transformador de estas tecnologías.

La inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario ha sido otro de los temas de la intervención. Preguntado por aspectos relacionados con la supervisión, la fiabilidad o la seguridad, Armando Romanos se ha mostrado claramente optimista respecto al impacto de la IA en la atención sanitaria.

"La inteligencia artificial ya es una herramienta imprescindible", ha asegurado, defendiendo la necesidad de implantar mecanismos de garantía y uso seguro, pero evitando caer en posiciones inmovilistas. "Lo que no podemos permitirnos es paralizarnos por miedo. El mayor daño para los pacientes y para el sistema sanitario sería no utilizarla", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que los resultados actuales demuestran que la IA, aplicada correctamente, puede aportar beneficios extraordinarios para mejorar la eficiencia, la precisión diagnóstica y la calidad asistencial.

EL 5G COMO PALANCA PARA DEMOCRATIZAR LA CIRUGÍA Y LA FORMACIÓN

Durante su intervención también se ha abordado el papel de las redes 5G en ámbitos como la telecirugía y la teleformación médica especializada. Romanos ha explicado que muchos proyectos permanecieron limitados durante años por la falta de estabilidad y capacidad de las redes anteriores, una barrera que ahora empieza a desaparecer gracias al despliegue del 5G.

"Los últimos proyectos que hemos desarrollado con tecnología 5G y partners tecnológicos andaluces han sido realmente impresionantes", ha señalado. Según ha explicado, la baja latencia y la estabilidad de las nuevas redes permiten que especialistas puedan supervisar procedimientos quirúrgicos o participar en entrenamientos médicos avanzados desde cualquier ubicación.

"El salto cualitativo que aporta el 5G es enorme. Algunos desarrollos de cirugía robótica serían directamente inviables sin redes estables de muy baja latencia como las actuales", ha destacado. La participación de Armando Romanos ha puesto de relieve el creciente protagonismo de la salud digital dentro del ecosistema tecnológico y el papel del 5G como habilitador de nuevos modelos sanitarios más conectados, eficientes y accesibles.

El 5G Forum 2026, que se celebra del 12 al 15 de mayo en Sevilla, reúne a empresas líderes, instituciones y expertos para analizar el presente y futuro del 5G, con un foco destacado en la ciberseguridad de redes y la protección de infraestructuras críticas. Consolidado como el principal evento multidisciplinar en España sobre las aplicaciones reales del 5G, ofrece una visión transversal que abarca desde el despliegue de redes hasta la inteligencia artificial, el IoT o la salud digital.

Con 85 ponentes, 37 patrocinadores y 46 entidades participantes, el evento combina formato presencial y virtual para mostrar cómo esta tecnología está transformando sectores clave como las smart cities, la automoción conectada, los servicios de emergencia o el turismo inteligente. Todas las ponencias del 5G Forum estarán disponibles para su visionado a la carta a través de El Observatorio, la plataforma digital de Medina Media Events, donde cada intervención estará disponible 24 horas los 365 días del año de forma gratuita.

La novena edición del 5G Forum está organizada por Medina Media Events y cuenta con el apoyo de Orange Empresas, Telefónica, Vodafone, DIGI, Huawei, Netmetrix, Junta de Castilla y León, Ayscom, Wavecontrol/Viavi Solutions, Minsait by Indra Group, Teltronic, Axión, Gradiant, Mavenir, HPE, Manage Engine, Asteo Red Neutra, Universidad de Málaga, Nokia, Andrew, Italtel, Gsertel, Neutroon, Templus, IplusF, Hispasat, Rohde & Schwarz, Circet, Sapec, Digital Innovation Hub Industry 4.0 / ITCL, Boldyn, Ethon Shield, Anritsu, Evolvers, Grupo Ximenez y Secmotic.