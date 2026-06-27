Extinguen un incendio visible desde la A92 por una gran columna de humo en una cuneta en Atarfe (Granada)

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ATARFE (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

Un incendio visible desde la carretera A-92 a su paso por la ciudad granadina de Atarfe, en el área metropolitana de Granada, ha quedado extinguido este tarde tras afectar a una zona de matorral en una cuneta en la que también se acumulaban cables y otros productos plásticos.

Precisamente ha sido este último tipo de material el que ha hecho que una gran columna de humo negro haya sido visible desde la mencionada autovía, así como desde el propio núcleo poblacional de Atarfe, donde el fuego ha estado localizado en la zona oeste, en el entorno de la calle Euskadi Miguel Márquez, en el barrio de El Barranco.

Según información proporcionada por el servicio 112, el teléfono de emergencias ha recibido a partir de las 14,30 horas hasta una veintena de llamadas sobre este fuego, motivo por el que se han trasladado hasta el lugar Bomberos de Granada, Guardia Civil y agentes de la Policía Local.

Los bomberos han actuado para acabar con las llamas de forma que el incendio ha quedado extinguido en torno a las 17,00 horas, y desde este propio cuerpo han confirmado que en la zona de rastrojos afectada han ardido plásticos y residuos orgánicos.