Extinguido el incendio que ha afectado a un paraje en el Valle de Lecrín (Granada)

Incendio en el paraje del Camino del Cementerio, en el municipio de El Valle. A 12 de agosto de 2026. - PLAN INFOCA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias ha dado por extinguido este jueves el incendio que este pasado miércoles por la tarde-noche se declaraba en un paraje del municipio de El Valle, en la comarca granadina del Valle de Lecrín.

Así lo ha confirmado el Plan Infoca que ha señalado que la extinción definitiva del incendio se ha decretado en la mañana de este jueves después de que pasadas las 2 de la madrugada se considerara controlado.

El incendio ha tenido lugar en el Camino del Cementerio, muy próximo a la zona donde también se registró un incendio el pasado 25 de julio en el entorno del pantano de Béznar que afectó a 150 hectáreas. En la zona se llegaron a desplegar hasta una treintena de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas, cuya labor consiguió frenar el avance de las llamas.