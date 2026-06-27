Extinguido el incendio que ha afectado a una superficie de dos hectáreas de terreno en Dúrcal (Granada)

El incendio en Dúrcal ha afectado a dos hectáreas de terreno no forestal. - PLAN INFOCA

GRANADA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio que desde este pasado viernes por la tarde venía afectando a una paraje de la localidad granadina de Dúrcal en la comarca del Valle de Lecrín.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, que ha detallado a Europa Press que la superficie afectada ha sido de dos hectáreas de suelo no forestal y que la primera intervención con medios aéreos y terrestres fue decisiva para un rápido control del avance de las llamas.

Además, han confirmado la colaboración de los bomberos y la propia implicación del Infoca en las tareas a pesar de no tratarse de un terreno forestal, toda vez que el foco del incendio estaba próximo a un surtidor de combustible.

El Infoca dio aviso del fuego activo este pasado viernes a las 15,30 horas, momento en el que llegaron a movilizar cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes medioambientales, dos autobombas y un helicóptero semipesado. El incendio se dio por controlado a las 20,00 horas cuando pasaron a operar dos grupos de bomberos, y ha sido este sábado, a las 10,40 horas cuando se ha comunicado su extinción definitiva.