Extinguido el incendio forestal en el entorno del río Bedmar, en Jimena (Jaén)

Labores de extinción nocturnas por parte del Infoca en el incendiodel entorno del río Bedmar, en Jimena - INFOCA

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en la noche de este lunes en el entorno del río Bedmar, en el municipio jiennense de Jimena, ha sido dado por extinguido este martes por parte del Plan Infoca.

Desde el Infoca se ha apuntado que se ha declarado extinguido una vez que los técnicos han comprobado que no hay posibilidad de que se reavive. De hecho, ya se han retirado los medios.

Previamente, y una vez controlado, se ha trabajado en "su remate y liquidación", con un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba, según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

El incendio se declaró sobre las 19,45 horas del lunes y apenas dos horas después de detectarse, se dio por estabilizado. Tras las tareas realizadas durante la noche y primeras horas de la mañana, se ha podido dar finalmente por extinguido sobre las 12,00 horas.