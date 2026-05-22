Extinguido el incendio en una nave de textil en Peligros (Granada) tras mas de cuatro días de tareas

Imagen cedida por Protección Civil de Peligros (Granada) en la que se puede ver a los bomberos trabajando en las tareas de extinción del incendio declarado en una nave industrial de la localidad. - PROTECCIÓN CIVIL PELIGROS

PELIGROS (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

Este viernes se ha dado por extinguido definitivamente el incendio que se declaró este pasado domingo en una nave de textil en el polígono Juncaril, en el término municipal de Peligros (Granada), y que ha requerido de una ardua labor durante algo más de cuatro días por parte del cuerpo de bomberos hasta su final consecución.

Las toneladas de textil almacenadas en la nave sin ningún orden aparente, la afectación del fuego en las cubiertas del inmueble y el hecho de que parte de una de las fachadas del edificio se desplomara junto a las vías del tren obligando a cortar su circulación temporalmente han sido algunas de las circunstancias excepcionales de este suceso.

El jefe de bomberos de Granada, Gustavo Molino, ha expuesto a Europa Press, que un incendio en una zona industrial de por sí siempre requiere de una importante movilización de recursos materiales y humanos, si bien en esta ocasión se ha visto incremetada.

"La gran acumulación de ropa y la falta de orden de esa acumulación en prácticamente la totalidad de la nave ha hecho totalmente imprescindible que tanto los recursos materiales como los propios recursos humanos se aumenten con respecto a cualquier otro tipo de estas intervenciones", ha expuesto.

Además, Molino señala que el material combustible que han encontrado en este incendio dificulta la labor del agua con efecto espumante que los bomberos emplean habitualmente para reducir la tensión superficial y permitir una mayor extinción por enfriamiento y por sofocación.

AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

El jefe de bomberos de Grnada ha explicado que el Ayuntamiento de Peligros activó su plan municipal de emergencias ante el incendio y ha prestado una importante colaboración durante estos días, toda vez que la ingente cantidad de material textil que se iba sacando de la nave debía ser retirada del lugar.

Por otro lado, también apunta al hecho de que, si bien la estructura de la nave no ha ocasionado riesgos en las tareas de extinción para los efectivos que han trabajado en el lugar, los cerramientos de la misma sí han sufrido los efectos de las altas temperaturas del incendio e incluso han provocado que los tejados de otras naves colindantes se hayan visto amenazados.

Además, Gustavo Molino ha recordado el derrumbe parcial de la fachada próxima a las vías del tren que obligó al corte temporal del tráfico ferroviario entre Albolote y la capital granadina.

Cuestionado por el volumen del material combustible (textil almacenado) o de agua empleada, no ha precisado una cifra global, si bien ha referido que en estas jornadas de extinción se ha llegado a emplear agua aportada por camiones con capacidad para 14.000 litros cada diez o quince minutos.

"Hay que evitar cualquier tipo de siniestro, pero en uno en el que no controlamos la cantidad de material que hay acumulado en una zona, la forma y el tipo de material... pues eso nos lleva a intervenciones de estas características en la que hay muchas necesidades de medios materiales y muchas necesidades de medios humanos", ha concluido.