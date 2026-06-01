Facua advierte de que el usuario medio pagará 15 euros más por la factura de la luz de mayo, un 24% de subida

Archivo - Dos bombillas sobre billetes, monedas y facturas en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subida mensual unida al fin de la rebaja del IVA y del Impuesto Especial a la Electricidad provocará que el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) pague casi 15 euros más por la factura de la luz de mayo, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, que señala que el recibo del último mes alcanza los 75,63 euros, lo que supone un 24% de subida con respecto a los 60,99 euros de abril.

Tal y como ha destacado en una nota de prensa, a la subida de 4,30 euros antes de impuestos por el encarecimiento del precio de la energía se le añadirá el incremento del IVA, que vuelve al 21% desde el 10%, y el Impuesto Especial de la Electricidad, que se sitúa en el 5,11% desde el 0,5% que estuvo vigente desde el pasado 21 de marzo, cuando entró en vigor el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

De haberse mantenido la rebaja de impuestos, el recibo de la luz de mayo del usuario medio se habría situado en los 65,73 euros, un 7,8% más que el mes anterior y 4,74 euros de subida. Cabe destacar que tanto la ley del IVA como la de impuestos especiales establecen que se repercuten los impuestos que estén vigentes en el momento de la emisión de la factura.

En cuanto a la evolución interanual, el recibo ha subido un 8,5% con respecto a los 69,71 euros de mayo de 2025. En los últimos años, la factura del usuario medio --un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales-- del mes de mayo ha sido de 75,63 euros en 2026, 69,71 euros en 2025, 60,76 euros en 2024, 65,50 euros en 2023 y 120,68 euros en 2022, tal y como ha afirmado Facua.

Además, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 21,82 céntimos en horario punta, 14,00 céntimos en el llano y 14,96 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha aumentado con respecto a mayo de 2025 un 1,7% en punta y un 4,9% en llano y un 19,7% en valle.

La potencia, por su parte, ha vuelto a los 3,30 euros que mantenía desde enero (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización e impuestos) desde los 2,87 euros que han estado vigentes durante el periodo de aplicación de las rebajas del Gobierno.

IVA REDUCIDO PERMANENTE

Ante esto, Facua ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la luz.

Se trata de "una de las reivindicaciones históricas de la asociación", que considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad.

Así, "es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles". La bajada de recaudación para las arcas, ha señalado Facua, "puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan --las grandes empresas--, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación".

La asociación también lleva años reclamando que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, según ha subrayado.

"De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora", ha añadido.

Pero, además, también ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. "Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo".

"A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos", ha afirmado.

Asimismo, Facua ha reclamado medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

EL PERFIL DE USUARIO DE LOS ANÁLISIS DE FACUA

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW --la misma en horario punta y valle-- y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas, tal y como ha afirmado la organización.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, el llano de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas, y el valle de 00 a 8 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.