Facua Andalucía reclama a la Junta una auditoría independiente sobre las políticas públicas en atención oncológica

Archivo - Enfermera controla la administración de quimioterapia en un menor - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha pedido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que ponga en marcha una auditoría independiente para analizar la calidad y la efectividad de las políticas públicas en atención oncológica desarrolladas en los últimos años en la comunidad autónoma. Hace esta petición aludiendo al artículo publicado en la revista "Gaceta Sanitaria" que apunta a un exceso de mortalidad en la comunidad con respecto al resto de España debido a tumores malignos.

Según esta publicación, entre 2019 y 2024 se produjeron en Andalucía 3.701 muertes de más respecto al periodo anterior por tumores malignos (1.297 mujeres y 2.404 hombres). Asimismo, identifica 820 muertes de más por cáncer de colon-recto y 275 por cáncer de mama, excesos que los autores califican como estadísticamente significativos. En base a estos datos, la federación ha mostrado su "lógica preocupación" desde la perspectiva de la calidad asistencial y de la garantía de los derechos de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Facua Andalucía recuerda en una nota de prensa que el artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la obligación de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Del mismo modo, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza el derecho constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Asimismo, reconoce los derechos de los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud, entre ellos el acceso a prestaciones y servicios sanitarios de calidad, información adecuada y atención integral.

La federación entiende que, cuando se publican datos científicos que apuntan a una "posible desviación significativa" de Andalucía respecto al resto del Estado en mortalidad por cáncer, "la administración sanitaria debería activar mecanismos de análisis, comprobación, explicación y, en su caso, corrección".

Por ello, ha pedido a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que ponga en marcha una auditoría independiente para analizar la "coherencia de las políticas públicas desarrolladas contra el cáncer", desde la vigilancia epidemiológica y la prevención primaria y secundaria hasta la calidad de la atención oncológica integral y de los cuidados paliativos prestada por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Asimismo, le insta a que haga una valoración del artículo publicado en 'Gaceta Sanitaria' e indique "si comparte o rechaza las conclusiones e hipótesis planteadas por sus autores, aportando para ello los datos epidemiológicos, asistenciales y de gestión que sustenten su posición".