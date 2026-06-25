Facua:"La legislación va a miles de kilómetros por detrás de los fraudes de las grandes empresas tecnológicas"

Rubén Sánchez, Francisco Infante y Miguel Ángel Serrano durante el taller celebrado en Carmona (Sevilla). - UPO

CARMONA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general y portavoz de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez García, ha alertado este jueves sobre la desprotección que sufren los ciudadanos en el entorno digital. Sánchez ha asegurado que la respuesta normativa "es muy lenta en comparación con la evolución del mercado y que la legislación va a miles de kilómetros por detrás de los fraudes de las grandes empresas tecnológicas".

Según ha informado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en una nota, Sánchez ha explicado en su intervención en el taller 'Universo digital y la actividad de consumo. IA y dark patterns, elementos de opacidad para el consumidor', en la sede de Carmona de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide que "el comercio electrónico tradicional ha perfeccionado con los años técnicas que inducen al error o a la compra compulsiva, llegando a rozar el fraude". Entre las prácticas más preocupantes, ha destacado la manipulación de precios mediante el rastreo de datos.

En este sentido, "el uso de algoritmos y cookies permite que, si entras a ver un producto y vuelves a hacerlo en un plazo X, te apliquen un precio más alto solo a ti, y no a otra persona desde otro equipo".

Para el portavoz de Facua, esto supone "una irregularidad denunciable y un fraude flagrante basado en el uso ilícito de los datos del usuario". Asimismo, ha puesto el foco sobre "lo obvio" en las estrategias de las grandes plataformas comerciales: el rastreo absoluto de las preferencias de compra y de búsqueda para dirigir el consumo. "Si has comprado o buscado un ordenador portátil con unas determinadas características, te van a mostrar de forma masiva muchos productos de electrónica con ese mismo perfil cada vez que vuelvas a la plataforma", ha explicado.

Para Sánchez, aunque este bombardeo publicitario personalizado no es ilegal, representa una fórmula para llegar a convencerte con exceso, por lo que ha sugerido "la necesidad de establecer límites a nivel normativo para frenar insistencia algorítmica". Más allá de las grandes plataformas comerciales, el secretario ha alertado sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para cometer estafas "extraordinariamente burdas pero eficaces" a través de redes sociales como Instagram o X.

Asimismo, Sánchez ha detallado el modus operandi de bandas de estafadores que clonan cabeceras de diarios digitales (como el diario El Mundo) y utilizan la IA para generar imágenes de personajes públicos como David Broncano o Andreu Buenafuente. "En estas entrevistas falsas, los rostros conocidos revelan supuestos secretos financieros censurados para embaucar a las víctimas y venderles criptomonedas", ha señalado.

De este modo, "se simula una reproducción de la entrevista en un medio clonado que no tiene nada que ver, con el único fin de estafar", ha avisado, recordando que ya existen expedientes abiertos por este motivo.

FORMACIÓN EN DERECHOS BÁSICOS DE CONSUMO

Ante este escenario, Sánchez ha hecho un llamamiento "urgente" a la acción política y educativa, criticando la "ausencia prácticamente absoluta" de formación en derechos básicos de consumo en el sistema educativo reglado. "Es fundamental que los niños en primaria y los adolescentes en secundaria tengan esta formación; desde niños ya se convierten en consumidores al utilizar plataformas online y, si no se les forma, se encontrarán con gravísimos problemas", ha aseverado. Así, ha extendido esta necesidad a carreras universitarias como Derecho o Periodismo.

En esta línea, Sánchez ha afeado a las administraciones públicas su falta de proactividad a la hora de lanzar campañas institucionales contra el fraude digital, poniendo el foco en "la enorme desproporción de impactos que recibe un usuario en redes sociales".

Por último, ha expuesto que "te encuentras un número de impactos brutal intentándote vender productos y, proporcionalmente, el número de alertas de fraude es prácticamente cero". Por ello, ha exigido que, "al igual que el Estado invierte fondos públicos en promocionar el turismo o luchar contra lacras como la violencia de género, se pongan en marcha con la misma fuerza campañas de prevención contra los fraudes tecnológicos".