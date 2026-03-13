La Facultad de Ciencias de Educación y Psicología muestra en Córdoba fanzines educativos por el Día de las Matemáticas

Imagen de la inauguración de la exposición en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. - UCO

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Problemas matemáticos basados en juegos como el Rummikub, mensajes ocultos para aprender el método de cifrado César, estudios de probabilidades basados en Star Wars o el método de Thales demostrado por Doraemon son algunas de las propuestas que recogen los más de 30 fanzines desarrollados este año por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO).

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que se trata de una actividad desarrollada por quinto año consecutivo y con la que el centro vuelve a sumarse un año más al Día Internacional de las Matemáticas, celebrado mundialmente el 14 de marzo y en el que se organizarán un total de 670 eventos en diferentes puntos del planeta.

Los fanzines, elaborados en inglés por el alumnado de las asignaturas 'Didáctica de las Operaciones Numéricas y la Medida', y 'Educación Plástica y Visual' del segundo curso del Grado en Educación Primaria, recogen historias infantiles clásicas. Concretamente, se trata de pequeñas revistas autoeditadas, de seis páginas más portada y contraportada, que serán ofrecidas de forma gratuita al público y que contienen una propuesta matemática dirigida a alumnado de Educación Primaria.

La muestra ha sido inaugurada este viernes por los profesores coordinadores del proyecto, Enrique Martínez y César González, y la vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad y Bilingüismo de la facultad, Cristina Huertas, quien ha recordado la importancia de que la iniciativa salga de las propias aulas y el compromiso del centro con la educación bilingüe.

Además de esta iniciativa, el centro ha inaugurado una exposición de carteles con citas sobre educación matemática, que estará disponible en la planta baja del vestíbulo de entrada de la facultad hasta el próximo 28 de marzo.

La muestra, que contiene citas relacionadas con el lema 'Matemáticas y Esperanza' --que este año articula todos los actos con los que se conmemora el Día Internacional de las Matemáticas--, recoge citas extraídas de películas como 'El hombre que conocía el infinito', 'Figuras ocultas', 'Pi', 'Una mente maravillosa'; y de libros como 'El principito', 'El ladrón de minutos' o 'How to solve it', de autores clásicos y de investigadores actuales como Jo Boaler o Adrian Paenza.

El trabajo del alumnado desarrolla propuestas educativas en el marco teórico de las denominadas 'Tareas Matemáticas Ricas'. Desde el punto de vista artístico se combina el uso crítico de la inteligencia artificial generativa de imágenes, con la herramienta Gemini, para la representación de citas sobre educación matemática, con el trabajo artístico manual para las artes desplegadas en los Fanzines.

La propuesta educativa se basa en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y se financia desde el proyecto de innovación docente: 'Actividades docentes mediadas por Inteligencia Artificial para optimizar el aprendizaje del alumnado" (2025-1-4008, Plan de Innovación Docente 2025-2026)'.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS

El Día Internacional de las Matemáticas (IDM) es una celebración mundial que se conmemora cada año el 14 de marzo y en la que se invita a todos los países a participar mediante actividades para estudiantes y público en escuelas, universidades, museos, bibliotecas y otros espacios.

El tema de 2026, 'Matemáticas y esperanza', celebra la conexión entre dos de las posesiones humanas más universales. Tal y como subrayan desde la organización internacional del evento, "conectar la esperanza con las matemáticas crea oportunidades para una comprensión y un conocimiento más profundos", ya que "las matemáticas nos dan la esperanza de comprender la realidad y la verdad con claridad, compartir definiciones comunes, aprender a cooperar, usar los datos de forma responsable y encontrar estrategias beneficiosas para toda la sociedad".