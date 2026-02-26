La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO inaugura un nuevo espacio expositivo

Imagen de autoridades y artistas que han participado en la muestra. - UCO

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha puesto en marcha este jueves un nuevo espacio expositivo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades creativas de su alumnado y profesorado, iniciativa surgida a petición del área de Didáctica de la Expresión Plástica, que venía demandando un lugar específico para la exhibición y puesta en valor de la creación artística vinculada al ámbito educativo.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, el nuevo espacio ha sido inaugurado con la exposición 'Vértices', una muestra colectiva compuesta por obras realizadas por los docentes de la facultad María Cano, Manuel Garcés, César González, Enrique Sánchez y María Luisa Torres, quienes han realizado un breve recorrido por los distintos trabajos expuestos.

La exposición se convierte, de esta forma, en un punto de encuentro de artistas que desempeñan su labor docente en la propia facultad, un espacio en donde, más allá de los diferentes abordajes de la realidad y de las distintas soluciones técnicas y conceptuales, existe un punto de unión: el énfasis creador y la iniciativa de forma a las ideas.

La inauguración del nuevo espacio coincide con la celebración del Día de la Comunidad Educativa, una fecha especialmente significativa para la facultad, que con esta elección pone en valor el carácter abierto e integrador de esta iniciativa, concebida como un lugar de encuentro entre la comunidad educativa y la sociedad.

Además de las personas que han participado en la muestra, la inauguración del espacio ha contado con la presencia del vicedecano de Estudiantes, Cultura y Calidad, Juan Calmaestra; la decana de la Facultad, Natividad Adamuz, y la vicerrectora de Campus Sostenible de la institución universitaria, Amanda García.

Tras la inauguración de este espacio, y como parte de la programación de actos con los que la facultad celebra el Día de la Comunidad Educativa, también se ha rendido homenaje al personal jubilado en el centro durante el último año, María del Carmen Gil y Mercedes Osuna; y al estudiantado que ha obtenido el Premio Extraordinario por su expediente académico en las distintas titulaciones del Centro, en un acto amenizado por el guitarrista y alumnado de la facultad Álvaro Gamito.

Concretamente, las estudiantes reconocidas este año han sido María Molleja, Paula Cuevas y Erika Centeno, por el Grado de Educación Infantil; Isabel Campos, Maite Baena, Inmaculada Pedrajas y Claudia Postigo, en el Grado de Educación Primaria; Carmen García-Junco, por el Grado de Estudios Ingleses + Educación Primaria (Itinerario Bilingüe Mención Lenguas Extranjeras); Ana Ortiz y María Teresa González, en el grado de Psicología, y Nieves Pajares, en el Grado de Educación Social.

La vicerrectora de Campus Sostenible, que ha felicitado a las alumnas premiadas y a sus familiares, ha puesto en valor estos reconocimientos por ser "el resultado del esfuerzo, la constancia y la excelencia académica", y ha destacado la importancia de la educación, psicología y la educación social, "tres profesiones fundamentales en la sociedad actual y con una gran responsabilidad".

Por su parte, la decana de la facultad ha subrayado que estos premios, "más allá de una muestra de talento, trabajo y compromiso, son una invitación a seguir creciendo". Además, ha recordado que el Día de la Comunidad Educativa "es una fecha para mirar hacia un futuro" en el que el principal reto es "implicar más al estudiantado en la vida universitaria". La universidad, ha explicado, "es un proyecto compartido", y por ello "es necesario abrir más espacios de escucha en los que la voz del alumnado no sea testimonial, sino influyente".