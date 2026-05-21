La Facultad de Derecho y CCEE celebra el acto de sus patronos san Raimundo de Peñafort y san Vicente Ferrer

Archivo - Rectorado de la UCO en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado este viernes el acto conmemorativo de San Raimundo de Peñafort y San Vicente Ferrer, patronos del centro.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, el acto ha estado presidido por el vicerrector de Desarrollo Normativo, José Manuel Palma, acompañado del presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz; el decano de la Facultad de Derecho y CCEE, José J. Albert, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

El evento se ha iniciado con la entrega de los Premios Extraordinarios de Fin de Carrera del curso 24/25, que han recaído en María Gómez y Dalia Bartoli, en el Grado de Derecho; Pedro Javier Sánchez y Amparo Valentina Galisteo, en el Grado de Administración de Empresas; y María Blanca del Valle y Rafael Pagador, por el Doble Grado de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas (rama de Derecho).

A ellos se suman María Blanca del Valle y Laura Ortega por la rama de Administración y Dirección de Empresas por el Doble Grado de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas; y Carlos Sierra por el Doble Grado en Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas.

Asimismo, han sido reconocidos los mejores Trabajos Fin de Grado del curso académico 2024/2025, que han sido para Marina Luna, Laura Ortega y Jaime Barona, del Grado de Administración de Empresas; y Dalia Bartoli, Ana Margarita Cortés, Francisco Palomares y Álex Núñez por el Grado de Derecho.

El decano de la Facultad ha dirigido unas palabras a los premiados y ha indicado que "este reconocimiento distingue el talento, sin duda, pero, sobre todo, premia algo aún más valioso: la perseverancia, la disciplina intelectual y el esfuerzo sostenido que hacen posible cualquier logro académico verdadero".

El evento ha reservado también un espacio para el ya tradicional el reconocimiento de la facultad a los miembros que han dejado de prestar servicio en el curso pasado. En este caso, se entregó un detalle de agradecimiento por los servicios prestados al profesor Rafael Linares y a los integrantes del Ptgas Rafaela Bueno y Juan Miguel Solano.

COLABORADORES Y EGRESADOS DE HONOR

Durante el acto, se ha nombrado a la Subdelegación de Defensa en Córdoba como Colaborador de Honor de la facultad. También se ha nombrado a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y José Luis Durán Román como egresados de honor por las titulaciones de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas, respectivamente.

El decano de la Facultad, José J. Albert, ha realizado una breve semblanza de los reconocidos y de los motivos por los que se les ha otorgado esta distinción. De la Subdelegación de Defensa, Albert ha comentado que "las instituciones sólidas se sostienen precisamente gracias a la constancia, al sentido del deber y a la lealtad de quienes trabajan con responsabilidad y sin estridencias".

Además, ha destacado la estrecha relación que la Subdelegación ha mantenido con el área de Derecho Constitucional, así como su presencia constante y vuestra ayuda en cuantas actividades comparten ambas instituciones.

De Rocío Blanco el decano ha valorado su "trayectoria construida con rigor, mérito y vocación de servicio público". Su carrera como inspectora de Trabajo y Seguridad Social refleja "no solo una sólida competencia profesional y jurídica, sino también un compromiso efectivo con principios esenciales para cualquier sociedad democrática: la dignidad del trabajo, la justicia social y la protección de los derechos", ha dicho.

Finalmente, refiriéndose a José Luis Durán Román, ha expresado que "encarna con ejemplar equilibrio algunas de las virtudes más nobles de la universidad contemporánea: rigor intelectual, vocación docente, compromiso con la investigación aplicada y una permanente voluntad de transferir conocimiento a la sociedad". Asimismo, ha apuntado que "en tiempos en los que la educación superior afronta desafíos complejos, su magisterio recuerda que enseñar no consiste únicamente en impartir contenidos, sino en despertar criterio, estimular el pensamiento estratégico y formar profesionales capaces de transformar su entorno".

El acto ha finalizado con la conferencia del profesor Rafael Casado, catedrático de Derecho Internacional Público, que impartió la conferencia 'Las Naciones Unidas y su contribución a la paz a través de la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional'.