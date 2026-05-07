Archivo - FAEplayas afirma que la modificación del Reglamento de Costas incluye cambios ajenos a la directiva europea. Imagen de archivo - AYTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (FAEplayas), Manuel Villafaina, ha afirmado que la modificación del Reglamento General de Costas ha incluido "una cantidad de cosas que anteriormente ya las intentaron y las ganamos en su prevoto y que no tienen nada que ver con la directiva de la Comunidad Económica Europea".

En declaraciones a Europa Press, Villafaina ha explicado que la normativa surge a raíz de un expediente abierto por la Unión Europea al Reino de España por considerar que "la tramitación de los expedientes no es muy transparente". Además, ha precisado que "aunque es legal se debía adaptar un poco más a la normativa europea".

En este sentido, el presidente de FAEplayas ha criticado que desde la Administración se haya aprovechado de esta situación para introducir cambios adicionales, señalando que "lo que se habla de los 75 años no tiene nada que ver con nuestro sector". Además, ha asegurado que a "nuestro sector lo máximo que le dan son 15 años renovables por otros 15 años después de la nueva ley que hicieron en 2013".

La reciente modificación del Reglamento de Costas, impulsada principalmente por exigencias de la Comisión Europea, ha generado preocupación en el sector de los chiringuitos debido a cambios que afectan principalmente a su viabilidad económica y operatividad

Asimismo, la organización ha presentado un recurso en el que solicita que "retiren las normas que quieren poner dentro del nuevo reglamento y que sean exclusivas a la normativa que le pide la Comunidad Económica Europea, pero que no intenten meter otras cosas que no tienen nada que ver con la normativa".

La intención del Ejecutivo de cambiar el Reglamento se ha sometido a consulta previa desde el 4 hasta el 19 de febrero de este año. Una vez recabadas las observaciones se ha elaborado un borrador de texto, que ha sido sometido a audiencia e información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026.

El dictamen del Consejo de Estado se solicita en un momento posterior de la tramitación y según dice el Gobierno se recabará de acuerdo con lo establecido en la normativa. Así, la propuesta normativa no coincide con el texto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS) en enero de 2024 debido a la falta de consulta pública durante su elaboración.

Por otra parte, Villafaina ha alertado sobre el impacto potencial de los cambios en materia de prórrogas, indicando que la normativa "habla de los 75 años" y que esto afectaría a empresas ubicadas en terreno de dominio público marítimo terrestre.

240 EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN EN ANDALUCÍA

En Andalucía, la federación ha identificado un número "significativo" de expedientes pendientes de resolución, ya que según ha señalado el presidente "tenemos cerca de 240 expedientes todavía en Andalucía por terminar aunque entendemos que deberían seguir y que van a seguir porque son expedientes antes de que saliera esta normativa".

Igualmente, Villafaina ha subrayado que otros territorios también se ven afectados por esta situación y ha criticado la falta de comunicación del Gobierno central con las comunidades autónomas. No obstante, la federación ha mantenido contactos con otros sectores afectados en diferentes comunidades autónomas. "Hemos estado hace poco hablando con Valencia y con Cataluña para coordinar una respuesta conjunta ante cosas extrañas en el procedimiento", ha indicado.

Por último, el dirigente ha anunciado que "el 4 de junio tenemos una reunión con el ministerio y esperamos poder sacar algunas conclusiones". Además, ha mostrado su esperanza en que el diálogo con la Administración pueda "revertir la situación".