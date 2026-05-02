Fallece una escaladora tras caer desde unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén (Granada)

Helicóptero que acudió a la zona donde una escaladora cayó a una altura de 200 metros. - 112 ANDALUCÍA

GÜEJAR SIERRA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido en la mañana del sábado tras sufrir una caída de unos 200 metros cuando hacía escalada en Güejar Sierra (Granada).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, una persona ha emitido un aviso al teléfono 112 sobre las 10,45 horas para pedir ayuda ante la caída de había sufrido una escaladora a unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén.

Tal y como ha concretado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, inmediatamente, el Centro Coordinador de emergencia activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil que ha movilizado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) que ha acudido con un helicóptero a la zona, de "muy complicado acceso".

La entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha precisado que fuentes del Instituto Armado han confirmado que la escaladora ha resultado fallecida, mientras que no han trascendido más datos sobre cómo se ha producido este suceso.