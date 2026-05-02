El PSOE de Huelva critica "la situación insostenible de la sanidad pública marcada por los recortes" de la Junta

La candidata número 5 del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Susana Rivas, junto a la secretaria general del PSOE del municipio de Aroche, Modesta Romero, a las puertas del centro de salud del municipio. - PSOE

HUELVA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 5 del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Susana Rivas, junto a la secretaria general del PSOE del municipio de Aroche, Modesta Romero, han criticado "la situación insostenible de la sanidad pública en la Sierra, marcada por los recortes del Gobierno de Juanma Moreno".

Rivas, a las puertas del centro de salud del municipio, ha advertido de que "lo que está ocurriendo en Aroche no es un caso aislado, sino un problema que se repite en prácticamente todos los pueblos de la provincia de Huelva y del conjunto de Andalucía". En este sentido, ha lamentado "la retirada de la ambulancia medicalizada, un recorte gravísimo que deja a la ciudadanía sin una atención sanitaria urgente con garantías".

Así, la candidata socialista ha explicado que esta decisión "afecta especialmente a municipios rurales, donde las distancias y la falta de infraestructuras adecuadas hacen que cada minuto sea vital ante una emergencia".

Ha recordado que los pacientes deben ser trasladados a centros como el Hospital de Riotinto o a los hospitales de la capital, como el Juan Ramón Jiménez o el Infanta Elena, "sin que, además, estos cuenten actualmente con los recursos suficientes debido a los recortes".

En este punto, Rivas ha criticado también la situación de otras infraestructuras sanitarias, como el Hospital comarcal de Riotinto, "que sufre un deterioro evidente", o el Hospital de Alta Resolución (Chare), "que sigue cerrado tras años de promesas incumplidas". "El modelo de Moreno Bonilla ha quedado claro: recortar en sanidad, en educación y en servicios públicos, debilitando especialmente a los pueblos más pequeños", ha subrayado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las próximas elecciones andaluzas: "El 17M hay decidir entre seguir con los recortes sanitarios que abandona y desprecia a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche o llenar las urnas de votas del Partido Socialista para defender una sanidad pública".

Por su parte, Romero ha alertado de que Aroche, un municipio de alrededor de 3.000 habitantes en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, "va a perder uno de los pocos recursos sanitarios con los que contaba".

"Disponemos de un servicio médico limitado y ahora quieren quitarnos la ambulancia medicalizada para sustituirla por una ambulancia de transporte, sin médico ni enfermero, que actúa prácticamente como un taxi sanitario", ha advertido.

Asimismo, ha explicado que, "con este cambio, los pacientes tendrían que ser trasladados a Cortegana para ser valorados, lo que supone un riesgo evidente en situaciones de urgencia, donde el tiempo es determinante".

Por otro lado, ha criticado "la falta de apoyo del equipo de gobierno local del PP, que rechazó una moción presentada en el Ayuntamiento en defensa de este servicio". "Antepusieron las siglas de su partido a los intereses de sus vecinos y vecinas", ha apostillado.

Por último, Romero ha asegurado que el PSOE de Aroche "continuará movilizándose": "Vamos a seguir luchando, concentrándonos las veces que haga falta hasta que se garantice una atención sanitaria digna para nuestro pueblo", ha concluido.

