Un fallecido y dos heridos al salirse de la vía un coche y arrollar a un viandante en Lugros (Granada)

LUGROS (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto este jueves al salirse de la carretera un vehículo y producirse un arrollamiento de una mujer que ha resultado herida en el municipio de Lugros, en la comarca de Guadix de la provincia de Granada, según ha informado en una nota de prensa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha localizado en la Avenida de Mayo, a las afueras del municipio granadino, sobre las 16,00 horas, cuando los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han alertado al centro de coordinación del siniestro. Al lugar han acudido efectivos de Bomberos de Guadix para asegurar el coche volcado y la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que investiga las circunstancias del suceso.

La mujer atropellada ha sido evacuada por medios propios a un centro sanitario de Purullena, al tiempo que también ha resultado herida otra mujer, según han detallado desde el 112 Emergencias Andalucía.