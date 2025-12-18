Muere un motorista de 59 años en un accidente de tráfico en Palomares del Río (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de una motocicleta de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 59 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico registrado a última hora de este miércoles 17 de diciembre en la localidad sevillana de Palomares del Río, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada de socorro recibida a las 23.30 horas alertaba de un motorista herido en la A-8058 tras colisionar contra la rotonda que conecta con la SE-40.

Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico. El motorista falleció en el lugar a pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida, según las mismas fuentes.

Se trata del tercer motorista fallecido en accidentes en la provincia de Sevilla en los últimos cinco días, tras las registradas en la capital el pasado domingo en el puente de San Bernardo y el pasado martes en el puente del Cristo de la Expiración.