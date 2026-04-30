'El fantasma de la ópera' protagoniza la programación de los teatros de Córdoba en el mayo festivo

Archivo - El musical 'El Fantasma de la Ópera' llega a Córdoba en su gira 2025-2026. - LETSGO - Archivo

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mes de mayo en los teatros de Córdoba estará protagonizado por el musical 'El fantasma de la ópera', entre el 15 y el 24 de mayo en el Gran Teatro. Además, 'Asesinato en el Orient Express', 'Las bingueras de Eurípides' o 'Campeones2 en el teatro' son algunas de las propuestas que incluye el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en la agenda cultural de la ciudad durante este mayo festivo.

Según ha indicado el IMAE en una nota, la obra de Agatha Christie con adaptación de Ken Ludwig, 'Asesinato en el Orient Express', ha agotado las localidades para su función este sábado 2 de mayo en el Gran Teatro. Se trata de una reconocida historia que pone en escena al icónico Hercules Poirot, interpretado por Juanjo Artero. Junto a él, once intérpretes darán vida al misterio más emblemático de Agatha Christie.

Además, este mes vuelve el ciclo 'Los jueves de Polifemo', que enmarca propuestas artísticas innovadoras en la Sala Polifemo del Teatro Góngora. En esta ocasión, el 7 de mayo tendrá lugar la obra de teatro 'El (des)orden de las cosas', una pieza de teatro intimista sobre la búsqueda de la identidad y la posibilidad de reinventarse.

En dicho teatro también se acogerá la función accesible de 'Las bingueras de Eurípides'. Es una versión libérrima de 'Las Bacantes' en la que la autora Ana López Segovia muestra, siempre desde el humor, la eterna lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la rigidez autoritaria y el mundo hedonista. Cabe destacar que el 8 de mayo se interpretará esta obra de la compañía Las Niñas de Cádiz, que es accesible para personas con discapacidad auditiva y/o visual, gracias a la incorporación de subtítulos adaptados, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

La obra maestra de la zarzuela, 'La Verbena de la Paloma', llega al Gran Teatro el próximo 9 de mayo con ballet y coreografía de Mary Carmen Sereno. Este espectáculo presentado por la compañía Materlirica España y dirigido por la soprano y directora escénica, María José Molina, pretende, engrandecer y consolidar la zarzuela como patrimonio cultural de todo el público.

Por su parte, inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, 'El fantasma de la ópera', de Andrew Lloyd Webber, cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París. Esta historia, que ha cautivado al mundo, se representará entre el 15 y el 24 de mayo en el Gran Teatro de Córdoba. Más de una decena de funciones que tienen las últimas entradas disponibles en 'teatrocordoba.es'.

Por otro lado, Mägo de Oz, una de las bandas más legendarias del rock y heavy metal en español, estará en el Teatro de la Axerquía el próximo 15 de mayo. Con más de tres décadas de trayectoria, Mägo de Oz ha construido un universo propio donde conviven el metal, la música celta y el folk, y presentan ahora su nueva gira 'Malicia, La Noche de las Brujas'.

En este mismo teatro, el 16 de mayo tendrá lugar el concierto de Taburete con las actuaciones previas de Pavlenha y Cosita Wena. El grupo presentará en directo su nuevo trabajo discográfico, 'El perro que fuma', un espectáculo renovado, concebido específicamente para esta etapa, que refleja la evolución artística del grupo y que se presenta por primera vez en la ciudad de Córdoba.

Paco Candela llega nuevamente al Gran Teatro dentro de su 'Gira 30 años'. Este artista viajará desde las raíces hasta su faceta más actual rodeado de un gran elenco de músicos que harán de esta noche una nueva fiesta interpretando sus mejores temas.

Por último, la obra 'Campeones2 en el Teatro. Si Lorca levantara la cabeza', creada tras el éxito de 'Campeones de la Comedia', se representará el 29 de mayo en el Gran Teatro. Dirigidos por Juan Manuel Montilla 'El Langui', el elenco de intérpretes promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual como ciudadanos con plenos derechos.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.