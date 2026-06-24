La Federación Andaluza de Playa pide a la Junta que complete la consulta con el Estado sobre ampliación de chiringuitos

Archivo - Imagen de archivo de un chiringuito de la playa. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (FAEplayas), Manuel Villafaina, ha solicitado a la Junta de Andalucía que lleve a cabo una ronda de consulta con la Administración estatal tras la sentencia judicial que ha anulado la ampliación de la temporada de concesiones de chiringuitos. Villafaina ha expresado su confianza en que si se sigue correctamente el procedimiento legal, "la Junta ganará en un futuro contencioso administrativo".

En declaraciones a Europa Press, Villafaina ha explicado que el proceso debe retroceder al punto inicial para que ambas administraciones se reúnan formalmente, tal y como ha ordenado el juez, ya que "lo que están diciendo es que retrotraigan el proceso y vuelvan a la ronda de consulta".

Según ha detallado el presidente de la FAEplayas, la Junta solicitó ampliar de nueve a doce meses la apertura de los chiringuitos en las playas, añadiendo tres meses más (diciembre, enero y febrero), pero el informe preceptivo del Estado llegó con dictamen negativo. "Cuando viene el negativo, se tienen que reunir las dos Administraciones en una ronda de consulta para ver por qué uno lo dice en negativo y el otro positivo", ha explicado.

En este sentido, Villafaina ha insistido en que "el procedimiento no se ha paralizado, sino que simplemente debe reiniciarse correctamente". Por tanto, "como no se ha llevado a cabo, lo tienen que hacer, que es lo que dice el juez, es retroceder al principio y hacer la ronda de consultas".

En este contexto, el representante empresarial ha defendido la importancia de estos establecimientos, exponiendo que "es una seña de identidad, sobre todo en Andalucía". Asimismo, se ha cuestionado "qué daño hace a la playa un chiringuito que tiene 150 metros o 200 metro".

En esta línea, el presidente de FAEplayas ha subrayado el peso económico del sector en la región donde crea más de 50.000 puestos de trabajo. Además, ha indicado que "el turismo está dando un 13-14% del PIB a España y más de un 20% a Andalucía". Por su parte, los datos de la última encuesta de la Comunidad Económica Europea sobre las preferencias de los visitantes señalan que "el 86% viene a Andalucía por la gastronomía", ha añadido Villafaina.

Por último, el responsable ha apuntado que "los expedientes hay que terminarlos y tenemos que tener una seguridad jurídica". Por tanto, "tenemos que reunirnos todas las partes y llegar a un acuerdo", ha concluido.