Feijóo explica desde Adamuz que el Gobierno no le ha aportado hasta ahora "ninguna información" del accidente

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), en una comparecencia a los medios para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz. A 19 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, - Guillermo Morales - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado este lunes a Adamuz (Córdoba) para trasladar su "pésame" y sus "respetos" a las familias de las víctimas ya confirmadas del accidente de tren registrado este pasado domingo en dicho término municipal, al tiempo que ha explicado que, hasta ahora, no ha recibido "ninguna información, ni directa ni indirectamente", a través del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado el líder del PP en una atención a medios junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, durante su visita al puesto de mando avanzado habilitado por este accidente ferroviario en el que han fallecido al menos 40 personas, y en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre si ha recibido alguna llamada por parte del presidente del Gobierno, y si se le había informado directamente como jefe de la oposición por parte del Ejecutivo central de lo que está ocurriendo y de las investigaciones.

Feijóo ha explicado que este pasado domingo habló "dos veces con el presidente de la Junta" en relación a este siniestro, y que, por la "experiencia lamentable" del siniestro del tren Alvia registrado en 2013 en Angrois, en Santiago de Compostela, cuando él era presidente de la Xunta de Galicia, "un poco más allá de las 22,00 horas" de la noche le trasladó "al presidente del Gobierno la oportunidad, si le parecía bien, de dejar sin efecto la reunión" que tenía prevista con Pedro Sánchez este lunes a las 18,00 horas en el Palacio de La Moncloa.

El líder del PP ha continuado explicando que su jefe de gabinete se puso en contacto con el de la Presidencia del Gobierno, y "nos trasladaron que, efectivamente, consideraban oportuno esa anulación de la agenda".

En todo caso, Feijóo ha señalado que no ha recibido "ninguna información del Gobierno, ni directa ni indirecta". "El Gobierno no nos ha dado ninguna información", ha sentenciado el presidente del PP para apostillar que "la información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación".

De igual modo, ha comentado que este lunes por la mañana ha llamado al expresidente Renfe y a la exdirectora de Operaciones de Renfe --Pablo Vázquez y Berta Barrero, respectivamente--, con quienes ha mantenido una reunión junto al vicesecretario de Infraestructuras del PP, Juan Bravo, para que les "informaran y nos diesen un poco de contexto y de información de cómo funciona Adif y Renfe, y cuáles son los trabajos que normalmente" se realizan en estos casos y "a quién corresponde realizarlos".