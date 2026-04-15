Feijóo participa el domingo con Moreno en Córdoba en la precampaña en un acto con alcaldes

Archivo - El presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, (d) junto a el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (i) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará el domingo 19 de abril en Córdoba, junto al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en un acto con alcaldes del partido de todas las provincias, que se enmarca en la precampaña por los comicios autonómicos del 17 de mayo.

Según han informado a Europa Press fuentes del PP-A, el acto de esta Intermunicipal del partido se desarrollará desde las 10,00 horas y las intervenciones de Feijóo y Moreno se producirán a partir de las 12,00 horas. El lugar del encuentro está aún por concretar.

La reunión contará con todos los alcaldes del PP-A y presidentes de diputaciones, en una muestra del "poder municipal" del partido de cara a las autonómicas, según las mismas fuentes.

Este será el primer acto de Feijóo en la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 mayo. La campaña oficial se desarrollará desde el 1 al 15 de mayo y está prevista de nuevo la presencia del presidente del PP en actos con Moreno.

Feijóo elogió ayer los "logros" de Juanma Moreno en sus años al frente del Gobierno andaluz y confió en que pueda completar sus proyectos, si bien admitió que en estos tiempos la mayoría absoluta es "muy difícil" y, en el caso de Andalucía, dependerá del reparto de restos en las ocho provincias.

Feijóo hizo esta reflexión a puerta cerrada en la reunión plenaria del Grupo Popular con sus diputados y senadores, a los que ha trasladó que el fin de semana viajará a Andalucía para participar en la precampaña, según señalaron a Europa Press fuentes presentes en ese encuentro.