Fernández asegura que los municipios tienen el respaldo del Gobierno para afrontar la emergencia climática

MARCHAL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este sábado que los municipios afectados en la comunidad autónoma por el paso de la borrasca 'Leonardo' cuentan con el respaldo "total" del Ejecutivo central para afrontar esta emergencia climática.

Así lo ha aseverado, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa, en el marco de una visita que Fernández ha hecho acompañado por el subdelegado del Ejecutivo central en Granada, José Antonio Montilla, a los municipios de Purullena, Marchal y Beas, en la comarca de Guadix de la provincia de Granada.

Durante su visita, Pedro Fernández ha comprobado los efectos de la crecida del río Alhama en las localidades de Purullena y Marchal, así como el impacto del corte total de la carretera GR-4105 entre este último municipio y Beas de Guadix.

El representante del Ejecutivo central ha valorado el papel de los municipios más pequeños, destacando su reconocimiento a los alcaldes, que, desde el primer momento, están atendiendo a sus vecinos, y ha destacado que "cuentan con la plena disposición del Gobierno de España para hacer frente a esta situación".

Ha añadido que "desde la Administración General del Estado no sólo se está actuando en la respuesta inmediata, sino también en la reconstrucción, recuperación y relanzamiento de los territorios afectados". Ante la llegada de la borrasca 'Marta', que se anuncia adversa y complicada, el delegado ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia.

También ha manifestado la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada a través de los servicios de emergencia y atienda las indicaciones y la información facilitadas por las administraciones públicas, "una medida clave para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la población", ha señalado.

Con respecto a la incidencia meteorológica en la comunidad autónoma, Fernández ha destacado "el alto grado de coordinación y colaboración con las administraciones territoriales" y ha indicado que, desde el inicio de la crisis climatológica, se han desplegado más de 10.000 efectivos "en estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos".

Así, el delegado ha detallado los medios estatales que están participando actualmente en el conjunto del operativo, entre los que se encuentran miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad Militar de Emergencia (UME), Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, Aemet, Capitanía Marítima, Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir, así como ocho especialistas del Grupo de Asesoramiento a los Desastres y Emergencias del CSIC-IGME para estudios hidrogeológicos en Grazalema, Villaluenga del Rosario y otros municipios próximos.

"Mantenemos una coordinación constante a través del Comité Asesor Regional, lo que nos permite seguir en tiempo real la evolución de la situación y articular de manera conjunta la respuesta de las distintas administraciones", ha incidido. Según ha informado Pedro Fernández, la UME está activada en cuatro provincias andaluzas (Cádiz, Jaén, Granada y Málaga), "cuya labor se centra en desalojos, seguimiento de incidentes relacionados con la borrasca, apoyo en la evacuación de personas y atención en los lugares de permanencia temporal, así como en la vigilancia de las costas ante la pleamar", ha precisado.

Por su parte, la Guardia Civil cuenta con efectivos desplegados, encargados de desalojos y rescates, control de carreteras, asistencia a peatones y conductores, operaciones específicas en el Puerto de Algeciras, seguimiento del estado de los cauces y notificación sobre los cortes de carreteras y su tipología. También, agentes de Policía Nacional participan en el operativo, colaborando de manera coordinada en las zonas afectadas.

Desde el inicio de la borrasca se han desalojado más de 11.000 personas en Andalucía, y al menos seis municipios permanecen incomunicados. Se mantiene una especial preocupación en cuatro provincias: Cádiz, Málaga, Jaén y Granada.

En Cádiz, en la Sierra de Grazalema, donde la situación sigue siendo "delicada" y el grupo de expertos del IGME-CSIC ya está trabajando sobre el terreno. Ha incluido en Málaga la situación de la Serranía de Ronda, y en Jaén, las de Villacarrillo, Andújar, Mengíbar y Marmolejo.

En cuanto a Granada: la cuenca del Genil, donde la situación se agrava debido a la combinación de lluvias y el deshielo en Sierra Nevada.

Varios puntos de los cauces de los ríos Guadalquivir y Guadiana se encuentran actualmente en nivel rojo debido a las intensas precipitaciones. La situación presenta un ascenso del nivel del Guadalquivir desde Mengíbar hasta Córdoba. En la cuenca del Guadalquivir, 33 embalses están desembalsando, de los cuales 16 lo hacen por haber alcanzado su capacidad máxima.

Se mantiene especial vigilancia en los puntos donde el desembalse puede generar afecciones agua abajo. En Sevilla: Torre del Águila (Palmar de Troya); en Granada: embalses de Cubillas y Quéntar (Ribera del Genil); y en Jaén: embalse de Jándula (Andújar y Marmolejo). En materia de infraestructuras viarias un total de 178 carreteras presentan afecciones, ya sea con cortes o afectación de carriles, especialmente en Cádiz, con 63 incidencias registradas.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Andalucía ha expresado el "máximo apoyo del Ejecutivo a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas" y ha reconocido la labor de todos los servidores públicos que trabajan día y noche para proteger a la ciudadanía, asegurando que "cuentan con la total disposición del Gobierno de España para afrontar esta situación".