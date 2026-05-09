El festival Cucha de Primavera de Úbeda (Jaén) ofrecerá una decena de propuestas de circo y 'clown' del 15 al 24 de mayo

Cartel del festival Cucha de Primavera 2026. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El Festival de Clown y Circo Cucha de Primavera, de Úbeda (Jaén), se ofrecerá una decena de propuestas durante dos fines de semana de mayo, del 15 al 17 y del 22 al 24, que acercarán estas artes escénicas a todos los públicos de la mano de compañías nacionales e internacionales.

De esta forma, esta nueva edición consolida una inciativa cultural "de primer nivel, pensada para generar espacios de encuentro y convivencia en torno al circo y el 'clown', disciplinas que tienen una enorme capacidad de conexión con públicos de todas las edades".

Así lo ha indicado la concejala de Cultura, Elena Rodríguez, en la reciente presentación de la programación, junto a su director, Paco Pacolmo. "Está diseñada para disfrutarse en familia, en la calle, y en algunos de los enclaves más representativos de Úbeda, lo que permite no solo acercar la cultura a la ciudadanía, sino también redescubrir nuestro patrimonio desde una perspectiva diferente", ha destacado.

La edil ha valorado el posicionamiento de Úbeda como referente cultural en la provincia y ha apuntado que el Ayuntamiento sigue trabajando para reforzarlo, "con una agenda diversa, accesible y de calidad, que no solo atiende a la ciudadanía, sino que también proyecta una imagen atractiva hacia el exterior".

Al respecto, ha señalado la capacidad de la cultura como motor económico y social y ha resaltado que "iniciativas como Cucha de Primavera tienen un impacto directo en el turismo, especialmente en el turismo familiar" y, por tanto, en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

Rodríguez también ha subrayado el valor social de la cultura, apuntando que "más allá de los datos económicos, este tipo de propuestas fomentan la participación, el acceso igualitario a la cultura y la creación de experiencias compartidas, que son fundamentales para fortalecer el tejido social".

Finalmente, Rodríguez ha reconocido la labor de Pacolmo, "clave en la consolidación de este proyecto". "No solo por la calidad de la programación que presenta cada año, sino también por su compromiso con el desarrollo cultural de la ciudad y su capacidad para atraer compañías de distintos puntos del país y del ámbito internacional", ha dicho.

LA PROGRAMACIÓN

Por su parte, el director ha desgranado una programación que incluye espectáculos gratuitos para todos los públicos, combinando disciplinas como el teatro de calle, los títeres, la acrobacia, la música en directo y la improvisación.

El festival comenzará el 15 de mayo, a las 20,00 horas en la plaza Vázquez de Molina, con 'Sublunar', de la compañía Botproject (Comunidad Valenciana), un espectáculo que combina cama elástica, títeres y 'clown' en formato de teatro de calle.

El día siguiente habrá tres propuestas. A las 19,00 horas, la plaza Santo Domingo acogerá 'El último que apague la luz', de A Vela Circo (Galicia), con malabares, acrobacia de suelo y mesa acrobática. Le seguirá en la plaza Vázquez de Molina 'Morpha', de Andrea Ríos (Comunidad de Madrid), con un montaje que incluye cuchillos, suspensión capilar, cuerda lisa, música en directo y hula-hop. La jornada se cerrará en la plaza Juan de Valencia con 'Eco', una propuesta de 'clown' y manipulación de objetos de Ymedio Teatro (Andalucía).

Además, el domingo 17, a las 11,30 horas en las Eras del Alcázar, tendrá lugar un taller de Circo a cargo de Los Hermanos Moreno (Andalucía), dirigido especialmente al público familiar.

El segundo fin de semana del festival empezará el 22 de mayo, a las 20,00 horas en la plaza Vázquez de Molina, con 'Veló como un rayo', de Javi Javichi (Comunidad de Madrid), un espectáculo de teatro de calle, circo e improvisación.

El sábado concentrará varias actuaciones por la tarde noche. En la Plaza de Santo Domingo, se representará 'Cock-tales', de la compañía alemana PasParTout, que mezcla música, teatro de calle, títeres y 'clown'. Después llegará a la plaza Vázquez de Molina 'Poi', de D'Es Tro (Baleares), centrado en el teatro de calle y el trabajo con peonzas; mientras que la iglesia de San Lorenzo acogerá 'Ni fu, ni fá' de La Buffa (Extremadura), una propuesta de bufón contemporáneo, humor e improvisación recomendada para mayores de doce años.

Esta nueva edición de Cucha de Primavera se clausurará el domingo 24 de mayo con un nuevo taller de circo a cargo de Los Hermanos Moreno, previsto a las 11,30 horas en el Parque Norte.