La Fiesta del Día de la Cruz de Granada ya tiene cartel, obra de EduArtGranada y Carlos Marín será el pregonero

Presentación del cartel y del pregonero de la fiesta del Día de la Cruz de Granada 2026. - EUROPA PRESS

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta del Día de la Cruz de la ciudad de Granada ya tiene cartel oficial, una obra realizada por el artista EduArtGanada que sitúa el mantón de Manila en el centro de la imagen como uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración. Y además este martes se ha desvelado el nombre del pregonero de esta fiesta, que en esta edición de 2026 será Carlos Marín, periodista y miembro del grupo Con Dos Cajones.

En cuanto al cartel, la obra, realizada por el artista granadino Eduardo Gorlat Gutiérrez, conocido como EduArtGranada, ofrece una reinterpretación contemporánea de los elementos tradicionales de la fiesta en una edición que cuenta con el patrocinio de Mahou San Miguel, a través de Cervezas Alhambra.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la responsable de relaciones institucionales de Mahou San Miguel, Susana Vargas, además del propio EduArt Granada y el que será pregonero, Carlos Marín.

La alcaldesa ha agradecido a EduArt Granada y a la entidad patrocinadora su implicación en una propuesta que "transmite la alegría, el color y la vitalidad de una de las fiestas más queridas por los granadinos y que, generación tras generación, sigue muy arraigada".

EL CARTEL DE EDUART GRANADA

Colocado en pico, el mantón organiza la imagen del cartel y remite a una de las expresiones artesanales más características del Día de la Cruz de Granada. A partir de él se despliega un conjunto vegetal y floral que adopta la forma de una granada y, al mismo tiempo, de un corazón, uniendo el símbolo de la ciudad con el carácter compartido de la celebración.

La composición incorpora elementos reconocibles de Granada, como claveles, granadas, las tijeras con el "pero" o referencias a la cerámica de Fajalauza y a la ornamentación nazarí, integrados en un lenguaje visual actual que mantiene el vínculo con la tradición. Incluye también referencias al patrimonio, como el Jarrón de las Gacelas o la llave de la Puerta de la Justicia de la Alhambra.

La cruz, formada por claveles, se integra en el conjunto y, bajo los flecos del mantón, se dibujan las siluetas de la Alhambra y el Albaicín.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que el cartel "refleja el carácter abierto, participativo y popular del Día de la Cruz, una celebración que forma parte de la identidad de Granada y que cada año llena la ciudad de vida".

Por su parte, Susana Vargas ha destacado que "el concepto de esta obra encaja con la apuesta de Cervezas Alhambra por la creación de autor que une tradición e innovación", y ha avanzado que la marca contará con una Cruz de Mayo propia, inspirada en el cartel, que podrá visitarse los días 2 y 3 de mayo en el patio de la fábrica.

En cuanto al artista, Eduardo Gorlat, conocido como EduArtGranada, es un creador multidisciplinar granadino que combina ilustración, diseño y proyectos culturales. De formación en gran parte autodidacta, su trayectoria le ha llevado a trabajar en distintos países sin perder su vinculación con Granada, su historia y su herencia cultural. Actualmente compagina su producción artística con su labor como gestor cultural en la ciudad.

CARLOS MARÍN, PERIODISTA Y MIEMBRO DE CON DOS CAJONES, PREGONERO

El acto ha servido también para anunciar que el pregón del Día de la Cruz, que se celebrará el 2 de mayo, correrá este año a cargo de Carlos Marín, periodista y uno de los rostros más vinculados a la vida cultural de la ciudad.

Integrante e impulsor de Con Dos Cajones, grupo que cumple 15 años poniendo música a algunos de los momentos más representativos de Granada (desde la Feria del Corpus hasta la Navidad o el propio Día de la Cruz), ha estado detrás de iniciativas muy reconocidas como el encendido navideño de 2022 o la canción Siente Granada, lanzada durante la pandemia.

Actualmente es presidente de Coros y Danzas de Granada, entidad con 85 años de trayectoria en la difusión del patrimonio cultural inmaterial, y desarrolla su labor profesional como responsable de Comunicación de Cruz Roja en la provincia, donde trabaja en la proyección de la acción social y humanitaria.

CELEBRACIONES DE LOS DÍAS 2 Y 3 DE MAYO

La Plaza del Carmen acogerá el próximo 2 de mayo una programación continua de actuaciones a lo largo de toda la jornada, con propuestas vinculadas a la música y al baile. La jornada arrancará a las 13,30 horas con la Escuela Municipal de Flamenco y continuará con la participación de grupos de baile, asociaciones vecinales y academias, como la Asociación de Vecinos Cervantes, la Escuela Mundial de Ogíjares, Pasión Flamenca o la Academia de Baile Adrián y Cristina, entre otras propuestas que se sucederán hasta la noche.

El 3 de mayo la programación continuará en este mismo espacio con nuevas actuaciones, entre ellas El Jaleo de Casería de Montijo, el coro Abriendo Camino, Pasión Flamenca de Lancha del Genil, el coro Duende o el coro rociero, junto a distintas agrupaciones vecinales y escuelas de baile.

La explanada del Palacio de Congresos acogerá también el 2 de mayo, a partir de las 19,00 horas, un espectáculo organizado por Radio Olé y patrocinado por Cajamar con motivo de esta celebración, que contará con actuaciones de artistas y grupos como Manguara, María Márquez, Los Sureños o Cantores de Huelva, entre otros.

En esta línea, la alcaldesa ha animado a los granadinos y a quienes visiten la ciudad esos días a recorrer calles, plazas y patios para descubrir cada una de las cruces y compartir una tradición que "nos identifica como ciudad y que seguimos proyectando hacia el futuro".