Fiscal Anticorrupción defiende actuar "con rapidez" sobre bienes del crimen organizado para "frenar su actividad"

Mario Ledesma, abogado especialista en contratación pública y Belén Dorremochea, fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado durante los Cursos de Verano de la UPO en su dede de Carmona-Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La fiscal contra la corrupción y la criminalidad organizada Belén Dorremochea ha reconocido su deseo de que los procedimientos judiciales vinculados a corrupción "fueran más rápidos". Para la fiscal, se trata de casos complejos y que cuentan con "muchos informes periciales", pero ha afirmado que es necesario actuar con medidas cautelares para frenar sus "actividades delictivas" ya que "es cuando las organizaciones criminales tienen bienes a los que dirigirse".

Dorremochea ha participado en el curso 'Contratación pública, prevención de la corrupción, gestión presupuestaria estratégica y comunicación del ciudadano', en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta. Junto al abogado especialista en contratación pública Mario Ledesma, han ofrecido la conferencia 'Prácticas a evitar para la prevención y lucha contra la corrupción', donde la fiscal ha profundizado en el trabajo que realiza el organismo al que pertenece.

En este sentido, Dorremochea ha indicado que la Fiscalía Anticorrupción posee un carácter especial, enfocado en investigar delitos de índole económica. "No actuamos ante todos los casos, sino cuando concurre una transcendencia especial, determinada por el Fiscal General del Estado y los delitos incluidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que las actuaciones de la Fiscalía tienen tanto un carácter "extrajudicial, antes de que se inicien las diligencias ante el juez" como la actuación durante el juicio. No obstante, ha insistido en la vigilancia sobre estos procesos: "El límite lo encontramos en los derechos fundamentales; hay control sobre las actuaciones que realizamos". La duración máxima permitida para estas, según Dorremochea, se fija en un año: "No se pueden prorrogar indefinidamente y no se hacen investigaciones prospectivas".

Además, ha querido explicar la importancia de los casos a los que se enfrenta esta Fiscalía. "Se trata de delitos cometidos por personas relevantes o altos responsables públicos, que también incurren en una red delictiva compleja y cuya extensión está en varias partes del territorio", ha comentado. La fiscal ha reconocido que los procesos son largos por "el número de intervinientes, la normativa usada y las distintas fases en las que aparece la corrupción".

De hecho, ha resaltado la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción con otros organismos públicos: "Tenemos una coordinación directa con unidades de Policía Nacional y Guardia Civil con experiencia en estos casos". Aparte, el Ministerio Fiscal posee algunos delegados en "territorios conflictivos", según ha afirmado. Lo que, en palabras de Dorremochea, permite que la Fiscalía tenga una "capacidad activa y progresiva para dirigir las actuaciones".

El curso, impulsado por el Laboratorio de la Contratación, ha continuado la jornada con otras conferencias alrededor del proceso de contratación pública, tratando aspectos presupuestarios, procesos de intervención y la comunicación a la ciudadanía. Las actividades continuarán este viernes con una propuesta de taller práctico sobre informes técnicos; así como una Conferencia sobre la contratación pública en el ámbito local y judicial.