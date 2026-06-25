La Fiscalía de Granada pide cárcel para un falso 'broker' acusado de quedarse con más de 300.000 euros de inversores

Archivo - Fachada del edificio de la Fiscalía en Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada solicita tres años y medio de prisión para un hombre acusado de quedarse con más de 300.000 euros de aportaciones que le hicieron varios inversores bajo el convencimiento de que era experto en operaciones financieras. El asunto será juzgado en la Audiencia Provincial.

Este falso 'broker' hizo creer presuntamente a sus víctimas que era experto en inversiones bursátiles de futuro y operaciones financieras; y supuestamente les convenció para concertar contratos de inversión de capital previa aportación de determinadas cantidades de dinero.

Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, las condiciones de estos contratos eran "engañosas", tanto en lo referente a los intereses a remunerar como en la garantía de devolución de capital.

Así, seis personas le ingresaron entre 2019 y 2021 un total de 322.705 euros, con aportaciones que oscilaron entre los 22.705 euros y los cien mil según el caso.

Tras la celebración del contrato, estos inversores únicamente recibieron mensajes semanales de Whatsapp en los que se constataba cómo la inversión iba creciendo, lo que les dio tranquilidad.

No obstante, pasado un tiempo, cuando solicitaron la devolución de la inversión el acusado no lo hizo, a pesar de los numerosos requerimientos que tuvo por este motivo.

De hecho, para ganar tiempo y justificar el retraso en el pago, presuntamente alegó un bloqueo de la cuenta operativa de la inversión por parte de la entidad bancaria por orden judicial a instancias de la Agencia Tributaria.

La Fiscalía le acusa de manipular un documento bancario para respaldar sus afirmaciones y una cédula de citación que le habían enviado por otro asunto y que también remitió a los inversores para justificar la ausencia de pago.

Finalmente, las víctimas ni recuperaron el capital invertido ni los intereses acordados, puesto que presuntamente el falso 'broker' se quedó con todo el dinero desde un principio.

La Fiscalía pide que sea condenado a tres años y medio de prisión y a una multa de 1.980 euros.