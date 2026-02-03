La Fiscalía pide un informe de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre causas del siniestro de Adamuz (Córdoba)

Varios operarios durante la reconstrucción del tramo ferroviario, a 31 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro que se acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente ferroviario del domingo 18 de enero en Adamuz, que ha causado la muerte de 46 personas y más de 120 heridos.

Desde el Ministerio Público han propuesto que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos "sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos".

Igualmente, la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Instancia que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación. El juzgado se tendrá que pronunciar ahora sobre dicha petición.

Al respecto, el primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

DOS NUEVAS JUEZAS SE INCORPORAN EL DÍA 9

En relación con la causa, que hasta hace dos semanas registraba una decena de denuncias y siete personaciones, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, visitó los juzgados de Montoro, para un encuentro con las juezas y el personal del órgano judicial para interesarse por las necesidades y refuerzos.

Así, manifestó que "ahora mismo, en estos primeros momentos de cadena de custodia, hay permanente contacto con la Policía Judicial, con los responsables de la Guardia Civil", de manera que "todo, absolutamente todo, se está haciendo con control de conocimiento y consentimiento de la autoridad judicial", expresando que se queda "tranquilo con las dos titulares que hay ahora mismo" en el juzgado.

Además, Del Río adelantó que se incorporarán el día 9 de febrero dos nuevas juezas titulares, concretamente una de ellas a la plaza número 2, "que es la que tiene turnado este procedimiento", a lo que agregó que "desde el primer momento se ha pedido una autorización para que esta causa se pueda estar instruyendo por las dos personas".

"Esto es un tribunal colegiado de instancia, se permite por tanto que haya dos personas que puedan estar instruyendo, colaborando y ayudándose en la instrucción, sin perjuicio de que la ponente, la responsable, sea la titular de la plaza número 2", detalló el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Igualmente, aseguró que se va a "pedir un juez de refuerzo ya más específico para que pueda ayudar en esa plaza número 2 la llevanza ordinaria del juzgado y al mismo tiempo colaborar en la tramitación del procedimiento". "Sobre ese tema, lo que sea necesario lo vamos a poner", apostilló, para valorar la puesta a disposición de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de dos funcionarios, de forma que este miércoles se han incorporado ya dos funcionarias para la tramitación procesal. Y se va a pedir un Letrado de la Administración de Justicia, entre otros refuerzos. Ante ello, espera "una respuesta en la mejor manera posible, que no se dilate en el tiempo".

No obstante, admitió que "va a ser muy problemático, porque hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada", por lo que "son procedimientos muy complejos, pero en la medida de lo posible estaremos muy encima". Así, elogió que "tanto las actuales juezas que están trabajando, como las que se incorporan, son personas que tienen ya una experiencia dilatada", dado que "aunque vengan de la Escuela Judicial, llevan nueve meses trabajando en juzgados complejo y con una preparación inicial de prácticas ya de varios años". Por tanto, subrayó que "hay que confiar plenamente".

LA CADENA DE CUSTODIA

En cuanto a las posibles causas del accidente y su investigación, Del Río remarcó que "va a ser compleja, porque se van a tener que hacer muchas pruebas periciales, se tienen que recoger vestigios de todo tipo". "A mí me interesa muchísimo la cadena de custodia, la presencia de la juez en su momento, cuando sea necesario, de la letrada también para ese trabajo, que sea un buen trabajo", expresó, apuntando que "ahora mismo se está trabajando con todas las hipótesis, en las vías del tren, en los propios vagones", de modo que "ya veremos en qué dirección se avanza en un sitio u otro, según las periciales y las pruebas", mantuvo.

Respecto a las personaciones en la causa, señalado a "la unificación a lo mejor de personaciones", algo que "habrá que trabajarlo, porque si no, entonces puede ser una locura como no unifiquemos a las personas, a las entidades, y que se pueda trabajar de forma correcta".

Asimismo, mencionó que dicha plaza del Juzgado lleva también causas de violencia sobre la mujer, "por tanto tiene un trasiego diario delicado", de ahí que justifique la petición de refuerzos, "porque luego habrá que tomar muchas declaraciones a todas las familias y los heridos".

De este modo, espera que el procedimiento "no se dilate o se pierda el tiempo", reflexionando que "el problema de la justicia es de verdad que en los momentos iniciales todo se ve con mucha premura y luego parece que el tiempo ya no tiene importancia", de forma que cree que "no debemos perder ese sentimiento de que el tiempo tiene mucha importancia".

"Hay que ver la complejidad de las pruebas, porque somos conscientes que va a haber distintas periciales porque hay muchos intereses en juego, hay distintas compañías, distintas posibilidades de cuál ha sido la causa del accidente, y entonces eso va a influir, pero ahí es donde tendrá que estar la dirección jurídica del procedimiento, insistiendo y pidiendo cuanto antes que haya una cierta inercia de trabajo", argumentó.

OFRECIMIENTO DE ACCIONES A HERIDOS Y FAMILIAS

En relación al ofrecimiento de acciones a los familiares y heridos, el presidente del TSJA explicó que "es un tema procesal", de manera que "ahora mismo se están recibiendo todos los partes médicos de los hospitales". "Hay que abrir una pieza por cada una de esas personas que se conecta con la propia persona y con los familiares, y se hace un ofrecimiento", precisó, agregando que "si no se puede, por la circunstancia médica, se hace a los familiares".

"Todo eso hay que llevarlo individualmente por protección de datos", aclaró, resaltando que "algunas de esas piezas serán de heridos que en un momento cercano pues podrán curarse, ojalá sea todo así, y en otros, a lo mejor la curación tarda mucho más tiempo el ofrecimiento de acciones".