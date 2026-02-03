Junta pide al Gobierno que se "centre" en reabrir la línea Andalucía-Madrid, porque ya hay "perjuicios" en la economía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este martes en Écija (Sevilla) - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

ÉCIJA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha pedido este martes al Ejecutivo nacional que se "centre" en reabrir la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que está paralizada desde el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero.

En declaraciones a los medios de comunicación en Écija (Sevilla), Carolina España ha manifestado que la primera revisión del Gobierno central "fue que estuviera en funcionamiento a partir del 2 de febrero, es decir, a partir de ayer lunes", pero se ha aplazado hasta el día 7 de este mes, el próximo sábado.

Ha preguntado al Ejecutivo nacional "si realmente los trenes van a estar ya funcionando a partir del próximo sábado entre Madrid y Andalucía", porque "no solo los andaluces están sufriendo esta paralización, sino que se están produciendo ya perjuicios importantes para la economía andaluza".

Ha añadido que esta paralización de la conexión ferroviaria está afectando también "al turismo andaluz, que es una de nuestras joyas".

"No podemos permitir que nuestra joya también en Andalucía, como es el turismo, acabe también con consecuencias nefastas o negativas", ha indicado España, quien ha recalcado que el Ejecutivo nacional tiene que "centrarse en poner en marcha cuanto antes esta conexión ferroviaria" porque Andalucía "no puede seguir aislada".

Asimismo, ha vuelto a reclamar "la revisión completa de toda la línea ferroviaria Andalucía-Madrid", ya que "estamos viendo cómo se está revisando la línea ferroviaria de Madrid con Barcelona y cómo también Europa está pidiendo esa revisión de la línea Andalucía-Madrid".

"Por lo tanto, esperemos que, en breve, en estos días que vienen, tengamos noticias sobre esta conexión ferroviaria, porque Andalucía no puede permanecer más tiempo aislada", ha señalado España, quien ha indicado que . "El día 7 está ahí al lado, a la vuelta de la esquina, como quien dice, y, por lo tanto, esperemos que esté resuelto, que se pongan en marcha las conexiones ferroviarias y si no es así, cuál es el plan B del Gobierno".