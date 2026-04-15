Flora Festival de Córdoba anuncia a Flover y Taller Banegas como los primeros artistas presentes en su novena edición

A la izquierda, Flover; a la derecha, Taller Banegas. - FLORA

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Flora Festival Internacional de las Flores ha anunciado los dos primeros artistas que participarán en la novena edición del evento, Flover y Taller Banegas, presentes en la próxima edición del festival, que se celebrará del 12 al 22 de octubre de 2026, en Córdoba.

Tal y como ha emitido la organización en una nota, el estudio Flover creará su instalación en el patio Barroco del Palacio de la Merced, patrocinado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba; y Taller Banegas en el segundo patio del Museo Arqueológico de Córdoba, patrocinado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

De este modo, Flora adelanta el anuncio de los artistas que participarán en la próxima edición del festival y lo hace coincidir con la visita preliminar que ambos creadores realizarán esta semana a Córdoba para conocer el patio en el que mostrarán su trabajo el próximo mes de octubre.

Así, con estas dos primeras confirmaciones arranca "uno de los momentos más esperados de cada edición", como es el anuncio de los cinco artistas internacionales que participarán en el certamen para crear instalaciones 'site-specific' de gran formato en algunos de los patios institucionales "más icónicos de la ciudad".

Con sede en Nueva York, Flover es un estudio conocido "por sus arreglos atrevidos, esculturales y poco convencionales", que aborda cada proyecto desde una narrativa visual "única, poética y profundamente intencionada". Sus trabajos se inspiran en la arquitectura, moda y naturaleza, e incorporan elementos inesperados como estructuras metálicas y texturas industriales con las que crean "instalaciones impactantes y cargadas de emoción".

Han trabajado para artistas como Lady Gaga, Arca o Gigi Hadid, y para marcas como Nike, Netflix, Google, YouTube, Spotify, Soho House, GQ o Reebok. También han creado proyectos "para eventos de gran repercusión", como la fiesta posterior de la Gala del Met, y sus trabajos han aparecido en publicaciones como Vogue, Elle USA o The New York Times. En 2025, la revista The Wed nombró a Flover uno de los 26 mejores floristas de Estados Unidos.

El otro estudio confirmado para Flora 2026 es Taller Banegas, fundado y dirigido por el artista Alejandro Fernández Banegas (Ciudad Real, 1983). Especializado en el ámbito de las bellas artes y el interiorismo, Banegas trabaja habitualmente en el arte floral después de trabajar con algunos de los principales creadores florales de España.

Desde su taller salen trabajos para grandes marcas de moda, estudios de decoración y de arquitectura, así como para clientes privados, y sus propuestas pueden verse en las principales revistas de interiorismo españolas.

Según ha valorado la organización, Taller Banegas se define por un "lenguaje limpio y pulido" que se expresa en términos de frescura y espontaneidad, pero también "de sensibilidad, sofisticación y originalidad". A través de este enfoque, Banegas "explora el potencial expresivo de la naturaleza y su interpretación plástica y simbólica". En contexto, ha participado en anteriores ediciones como asistente artístico del festival y es en la actualidad "uno de los nombres más interesantes de la escena nacional emergente".

Junto con Flover y Taller Banegas, otros tres creadores viajarán a Córdoba en octubre para competir por los dos premios que se otorgan en el festival --un primer premio de 25.000 euros y un segundo premio de 10.000 euros-- y que son los dos galardones en metálico más elevados de su género --ningún otro certamen de las mismas características que Flora otorga premios tan elevados--.

En suma, la organización ha considerado que este festival es el "mayor evento de arte floral y botánica contemporánea del mundo", al tiempo que ha señalado que el nombre del resto de artistas de la novena edición se anunciará durante las próximas semanas.